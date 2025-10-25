,,51 évesen elértem álmaim alakját 9 egyszerű szabály betartásával"

Rosie Green 51 évesen érte el álomalakját, és saját bevallása szerint nem csupán karcsúbb, hanem erősebb és egészségesebb is lett. „Két évtizeddel ezelőtt egy kicsit olvadt gyertya-szerű voltam – lusta, lapos, megereszkedett formákkal. Most 3,2 kilóval könnyebb vagyok, sokkal több izommal” – írja. Híven követve kilenc egyszerű szabályt, testének formálása mellett fizikai és mentális egészségét is javította a fogyás – írja a Daily Mail.

A fogyás mellett testét erősebbé, egészségesebbé és tónusosabbá tette a tudatos edzés és táplálkozás révén. Fotó: Unsplash.com

Rosie 9 szabálya a fogyáshoz

Elsőként megszabadult a túlzott edzéskényszertől. „Akkoriban azt hittem, csak az intenzív kardió hozhat eredményt, de a személyi edzőm, Jodie Brinson elmondta, hogy bár ez kalóriát éget, az izmokat nem építi. Több izommal viszont nyugalmi állapotban is több zsírt égetünk el.” Hetente legalább kétszer végez súlyzós edzést, akár saját testsúlyos gyakorlatokkal, akár kézi súlyzókkal, és rendszeresen edz barátnőjével is. Naponta, legalább hat alkalommal mozog, legyen az séta, jóga vagy úszás, és gyakran fut a kutyájával. Az edzést nem engedi átírni semmire, még baráti találkozókkal is kombinálja. Táplálkozásában nagy változtatásokat vezetett be. Elhagyta a reggeli gabonapelyheket, gyakran éhgyomorra marad délig, majd fehérjében és zöldségekben gazdag ebédet fogyaszt. Alkoholbevitelét minimalizálta: ,,Egy pohár bor a társasági eseményen bőven elég, átlagosan heti öt alkoholos egységre csökkentettem a korábbi 15-ről" Étkezési idejét előrehozta. A gyors ételeket gyakorlatilag kiiktatta a háztartásból, így ízlelőbimbói átalakultak, a tej és a gyümölcs természetesen édesnek tűnik számára. Bőrápolásban is tudatosabb, napi szinten testápolót használ és időnként kisebb kozmetikai beavatkozásokat végeztetett, például Coolsculptinggal eltávolította a makacs zsírpárnákat, valamint varikózus vénáit is kezeltette.

Nem fogok hazudni, a bőröm minősége a harmincas éveimben jobb volt, de a hidratálás és a hámlasztás sokat segít az idő múlásának látható jelein

E változtatások eredményeként Rosie erősebb, fittebb, egészségesebb és elégedettebb a testével, mint valaha.