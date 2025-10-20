Selen Gülbahce gyerekkorában kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolt az étellel, nem számolta a kalóriákat, nem vágott ki szénhidrátokat, és nem aggódott a súlya miatt. Amikor azonban az Egyesült Államokba költözött egyetemre, hat hónap alatt 30 fontot (13,6 kg) hízott, és elveszítette korábbi magabiztosságát. Felfedezése azonban beindította a fogyást és helyreállította egészségét.

Felfedezése, az „acidifikáció” kezelése, lehetővé tette számára a fogyást és az egészsége teljes helyreállítását. Fotó: freepik.com / Illusztráció

El voltam telve a diétázással, annyira tönkretette a gyomromat. Egyetlen dolog segített leadni 13 kilót és helyreállítani az egészségemet

– mondja Selen a The Sun szerint.

A számítástechnikai mérnöki tanulmányai mellett megismerkedett a tipikus amerikai étrenddel, amely gyors, feldolgozott, rendkívül ízesített ételekből állt, gondatlan ritmussal és tápérték nélkül.

Teljesen elvesztettem a kapcsolatot önmagammal. Mindig magabiztos és eredményes voltam, de ez a változás nagyon megütött

– meséli. A testsúly- és étkezéskísérletek, az intermittáló böjt, keto, juice kúrák, paleo, növényi alapú étrend, makrók követése és kalóriaszámolás sem hoztak tartós eredményt. „Minden diéta rövid távú változást hozott, de egyik sem eredményezett maradandót. Mindig a boldogságom, energiám és egészségem árán” – mondja.

A 24 éves korára Selen súlyos emésztési problémákkal küzdött: puffadás, gázképződés, krónikus hasmenés, székrekedés és görcsök. Kolonoszkópiát és gasztroszkópiát is végeztek nála, ami H. pylori fertőzést igazolt, antibiotikummal kezelték. A fordulópontot azonban a gasztroenterológus professzor magyarázata hozta: problémáit az évekig tartó rossz táplálkozás és a jo-jo diétázás okozta savasodás váltotta ki. „Soha nem hallottam róla, de amikor megértettem a mögöttes tudományt, minden világossá vált” – idézi Selen.

Csodás fogyás

Az új megközelítés két hónap alatt visszaállította egészségét és testsúlyát: 30 fontot fogyott, testmérete 44-esből 34-esre csökkent.

Vékonyabb, sugárzóbb és magabiztosabb lettem. A testem belülről gyógyult

– mondja. Barátai és családja azonnal észrevették a változást a bőrén, haján és energiaszintjén.