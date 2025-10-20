,,Egyetlen dolog segített leadni 13 kilót és helyreállítani az egészségemet"
Selen Gülbahce az Egyesült Államokba költözve hirtelen 13,6 kilót hízott, és éveken át küzdött diétákkal és emésztési problémákkal. Felfedezése, az „acidifikáció” kezelése, lehetővé tette számára a fogyást és az egészsége teljes helyreállítását.
Selen Gülbahce gyerekkorában kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolt az étellel, nem számolta a kalóriákat, nem vágott ki szénhidrátokat, és nem aggódott a súlya miatt. Amikor azonban az Egyesült Államokba költözött egyetemre, hat hónap alatt 30 fontot (13,6 kg) hízott, és elveszítette korábbi magabiztosságát. Felfedezése azonban beindította a fogyást és helyreállította egészségét.
– mondja Selen a The Sun szerint.
A számítástechnikai mérnöki tanulmányai mellett megismerkedett a tipikus amerikai étrenddel, amely gyors, feldolgozott, rendkívül ízesített ételekből állt, gondatlan ritmussal és tápérték nélkül.
Teljesen elvesztettem a kapcsolatot önmagammal. Mindig magabiztos és eredményes voltam, de ez a változás nagyon megütött
– meséli. A testsúly- és étkezéskísérletek, az intermittáló böjt, keto, juice kúrák, paleo, növényi alapú étrend, makrók követése és kalóriaszámolás sem hoztak tartós eredményt. „Minden diéta rövid távú változást hozott, de egyik sem eredményezett maradandót. Mindig a boldogságom, energiám és egészségem árán” – mondja.
A 24 éves korára Selen súlyos emésztési problémákkal küzdött: puffadás, gázképződés, krónikus hasmenés, székrekedés és görcsök. Kolonoszkópiát és gasztroszkópiát is végeztek nála, ami H. pylori fertőzést igazolt, antibiotikummal kezelték. A fordulópontot azonban a gasztroenterológus professzor magyarázata hozta: problémáit az évekig tartó rossz táplálkozás és a jo-jo diétázás okozta savasodás váltotta ki. „Soha nem hallottam róla, de amikor megértettem a mögöttes tudományt, minden világossá vált” – idézi Selen.
Csodás fogyás
Az új megközelítés két hónap alatt visszaállította egészségét és testsúlyát: 30 fontot fogyott, testmérete 44-esből 34-esre csökkent.
Vékonyabb, sugárzóbb és magabiztosabb lettem. A testem belülről gyógyult
– mondja. Barátai és családja azonnal észrevették a változást a bőrén, haján és energiaszintjén.
Tapasztalata alapján Selen táplálkozási szakember lett, és megalkotta az Alka-Terranean Módszert, amely az alapvetően török táplálkozási kultúrájára épül, ötvözve a lúgos táplálkozást a mediterrán életmóddal.
A klienseimnek megtanítom, hogyan térhetnek vissza a szabadsághoz, amelyben felnőttem, gyors, fenntartható eredményekkel, diétázás, megszállottság és áldozat nélkül
– mondja. A módszer növényi alapú, rostban gazdag ételeket, alapvető zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat tartalmaz, miközben nem számol kalóriát, és nem korlátoz élelmiszercsoportokat. Selen több mint 10 000 embert segített világszerte, vállalkozása több mint hat számjegyű bevételt generál évente. „Fő célom, hogy az emberek megértsék: a fogyás jól is érezheti magát” – mondja.
