A Z generáció hamarabb felgyógyul az influenzából! - Kiderült, mit rontottak el az idősebb generációk

A hideg idővel együtt beköszöntött az influenzaszezon is és ennek kezelésére sorra találkozhatunk immunerősítő receptekkel és természetes gyógymódokkal. A Z generáció azonban olyan kezelési módszert alkalmaz, amelyre sokan vágyunk, de mégsem tesszük meg.

A Z generáció hatékony módszert alkalmaz az influenza kezelésére Fotó: freepik.com

A Z generáció módszere az influenza kezelésére

Korábban is sokak által emlegetett tény volt, de most bizonyossá vált, hogy a Z generáció tényleg mindent másképp csinál. Kezdve az étkezési szokásaikkal, hiszen trendből vagy sem, de elkezdtek egészségesen étkezni, amely nagyban hozzájárul az immunrendszer támogatásához. Viszont nem azt vetnénk latba most, hogy kevésbé hajlamosak elkapni az őszi-téli betegségeket vagy szervezetük ellenállóbb a vírusokkal szemben. Más okból épülnek fel hamarabb egy-egy betegségből.

Miközben a boomerek, sőt, még az Y és X generáció tagjai is gyakran dolgoznak betegen, addig a mai fiatalság egy teljesen más stratégiát alkalmaz. A korábbi generációk még abban a munkakörnyezetben szocializálódtak, ahol nem volt kifogás egy is torokfájás, orrfolyás vagy hőemelkedés - írja a Life.hu.

Ráadásul az otthonról is elvégezhető munkaköröknél, kevesebbszer veszik ki betegszabadságaikat. Egy kis gyógyszer és forró tea pont elég annyira, hogy kibírják a nap akadályait. A mai 18-28 évesek azért egy kicsit másképp vélekednek erről. Egy felmérésből, amelybe 2000 felnőttet vontak be, kiderült, hogy a fiatalok több, mint fele gond nélkül vesz ki pihenőnapot, ha ledönti lábáról bármely betegség, szemben a mai 61-79 év közöttiekkel, akiknek nem volt megállás még ekkor sem.

De másban is megnyilvánul az influenza kezelése a fiatalabb generáció tagjainál. A betegség alatt többségük kerüli a társas életet, a testmozgást vagy a házimunkát. Nem éreznek bűntudatot és nem érzik magukat emiatt lustának, 83 százalékuk azt vallja, hogy ez a fajta lelassulás gyorsítja a felépülést.

Az idősebb korosztály ezzel szemben nem szívesen vesz ki szabadnapot egy ,,kis" megbetegedés miatt. Az idősebbek 45 százaléka elismerte, hogy rosszul érzik magukat, ha betegszabadságra kell menniük, vagy egyenesen szoronganak, hogy főnökük neheztelni fog emiatt. Az idősebb boomer korosztályra jellemző kifejezetten, ha akkor érzik jól magukat, ha csinálnak valami aktívat. Ezt még a nagyszülőktől lesték el, akik folyamatosan csinálták a kertet, ellátták a ház körüli feladatokat és hasonlók.