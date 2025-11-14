Szívszorító: a kislány szülei először azt hitték egyszerű nátha, végül kiderült a legrosszabb

Az újszülött kislány szülei, Rachel-Elizabeth Hewitt és párja, Kevin Aggett először azt gondolták Melody csupán megfázott. Ám az áprilisban kezdődő náthaszerű tünetek egyre rosszabbodtak, mivel a baba nehezen vette a levegőt, nem tudott rendesen szopizni és egyik nap a pelenkája is száraz maradt.

Az újszülött kislány szülei nem gondoltak komolyabb dologra, addig amíg kórházba nem került gyermekek / Fotó: Hu Chen / unsplash.com – Képünk illusztráció

A kislány szüleit majdnem hazaengedték a súlyos problémával

A tünetek rosszabbodása végett a a szülők a dorseti Poole kórházba rohantak gyermekükkel. Az első orvos bronchiolitist gyanított, és haza akarta küldeni őket, ám szerencsére egy másik orvos bent tartotta Melodyt megfigyelésre, és további vizsgálatokat rendelt el. Egy vérgáz-vizsgálat után perceken belül újabb vérmintát vettek, majd alig egy órával később a szülők szívszorító hírt kaptak, ugyanis kiderült, hogy négy hónapos kislányuk akut mieloid leukémiában (AML) szenved, ami egy ritka, agresszív gyermekkori rákbetegség, amely évente mindössze körülbelül száz gyermeket érint az Egyesült Királyságban - írja a Mirror.

Melodyt azonnal vérlemezke-transzfúzióra vitték, majd a southamptoni gyermekintenzív osztályra szállították. Ott harminc napot töltött, ebből két hetet lélegeztetőgépen, miközben két kemoterápiás kezelést is kapott. Augusztusban a londoni Great Ormond Street Kórházba helyezték át, ahol sürgős csontvelő-átültetésre volt szükség.

Még a legnehezebb napokon is mosolyog és gügyög. Ő az én hősöm – én sírok, ő pedig nevet

- meséli az édesanya, Rachel.

A szülőknek nemcsak a kórházi tartózkodással, hanem négy másik gyermekük gondozásával is meg kell birkózniuk. A család jelenleg egy jótékonysági házban lakik a kórház közelében, ahol a testvérek is találkozhatnak Melodyval.