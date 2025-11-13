A 90-es évek tévés szívtiprója kénytelen eladni emléktárgyait, hogy finanszírozza egészségügyi csatáját

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok közkedvelt sztárja nehéz lépésre készül, és elárverezi legikonikusabb sorozatának emléktárgyait, hogy fedezze rákkezelésének költségeit.

James Van Der Beek egy ritka aukción kínálja eladásra holmijait, hogy finanszírozza költséges küzdelmét a 3. stádiumú vastagbélrákkal. Fotó: Sony Pictures / northfoto

A 48 éves színész, aki 1998 és 2003 között a tinédzser szívtipró, Dawson Leery szerepében vált híressé, tavaly elárulta, hogy 3. stádiumú vastagbélrákkal küzd. Most a Propstore-ral együttműködve ritka lehetőséget ad a rajongóknak arra, hogy a tévés történelem egy darabját birtokolhassák, miközben támogatják a küzdelmét – írja a Daily Star.

A kínált tételek között szerepel James által a sorozat pilot epizódjában viselt ruha, amely várhatóan körülbelül 4000 fontért (több mint 1 700 000 forint) kel el. Szintén vásárolható a nyaklánc, amelyet a karaktere Joey-nak adott, és amely 26 400 és 52 800 font között lehet. Több tucat más gyűjthető tárgy is elérhető lesz, a bevétel 100%-a közvetlenül James orvosi költségeire megy.

James a People magazinnak adott interjújában elmondta, hogy miért döntött úgy, hogy megválik dédelgetett tárgyaitól:

Évek óta gyűjtöm ezeket a kincseket, várva a megfelelő alkalomra, hogy kezdjek velük valamit, és az élet által az utóbbi időben elém tárt váratlan fordulatok után egyértelmű, hogy most jött el az idő. Bár némi nosztalgia gyötör, amikor megválok ezektől a tárgyaktól, jó érzés, hogy a Propstore aukcióján keresztül felajánlhatom őket azoknak, akik az évek során támogatták a munkámat

James Van Der Beek szívszorító vallomást tett a médiában

James először novemberben hozta nyilvánosságra vastagbélrák diagnózisát, óvatos optimizmusról áradozva. Márciusban, 48. születésnapján így emlékezett vissza betegsége személyes hatására:

Ma van a születésnapom – és ez volt életem legnehezebb éve. És szerettem volna megosztani veletek valamit, amit megtanultam. Fiatalabb koromban színészként definiáltam magam, ami sosem volt túl kielégítő, aztán férj lettem, és sokkal jobb volt, aztán apa lettem, és az volt a legvégső. „Idén a saját halandóságom szemébe kellett néznem. Szemtől szemben kellett állnom a halállal. És minden olyan definíció, ami annyira fontos volt számomra, eltűnt. Kezelés miatt elutaztam, így nem lehettem többé olyan férj, aki segít a feleségemnek. Nem lehettem többé olyan apa, aki felveszi a gyerekeit, leteszi őket, és ott van nekik. Nem lehettem eltartó, mert nem dolgoztam. Szembesültem azzal a kérdéssel: »Ha csak egy túl sovány, gyenge fickó vagyok, egyedül egy rákos lakásban, akkor mi vagyok én?« Méltó vagyok Isten szeretetére, egyszerűen azért, mert létezem. És ha méltó vagyok Isten szeretetére, akkor nem kellene a sajátomra is méltónak lennem?



