„Az életed minden részébe félelmet fogok kelteni” - 12 éven át zaklatták a CSI: Miami sztárját

Az évek során anya és lánya háromszor is költöztek, hogy elkerüljék, hogy a zaklató rájuk találjon. A CSI: Miami sztárját 12 éven át zaklatták.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.12. 12:30
zaklatás CSI erőszak

Hollywoodi álmai éppen kezdtek valóra válni. Az 1990-es és 2000-es években ismertté vált színésznő Eva LaRue akkor virágzott ki igazán, amikor 2006-ban csatlakozott a CSI: Miami szereplőgárdájához. Álommunkája azonban hirtelen rémálommá változott, amikor egy névtelen rajongó zaklató leveleket kezdett írni neki – közölte a People. A CSI: Miami sztárját 12 éven át zaklatták.

A CSI: Miami sztárját 12 éven át zaklatták
A CSI: Miami sztárját 12 éven át zaklatták Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A színésznő menedzserén és publicistáján keresztül eljuttatott levelek kegyetlen erőszakkal, nemi erőszakkal és gyilkossággal fenyegették a nőt.

Ami még hátborzongatóbb volt, hogy a zaklató „Freddie Krueger” -ként írta alá a leveleket — a Rémálom az Elm utcában-filmek főgonosza után.

A nő eleinte azt gondolta, csak egy perverz tréfa, azonban a levelek megsokasodtak és egy héten három is érkezett belőlük. Ekkor világossá vált, hogy zaklatják.

A CSI: Miami sztárját 12 éven át zaklatták

Az életed minden részébe félelmet fogok kelteni

– írta zaklatója.

Igazat adva szavainak, a zaklató egyre fenyegetőbbé vált a leveleiben, mígnem végül LaRue lányát, Kayát is célba vette. Hogy megvédje lányát, LaRue biztonsági kamerákat szereltetett fel az otthonukba.

A hatóságoknak több mint egy évtizedbe telt, míg letartóztatták a gyanúsítottat 2019-ben.

Az évek során anya és lánya háromszor is költöztek, hogy elkerüljék, hogy a zaklató rájuk találjon. De minden egyes költözés után a férfi valahogy mindig megszerezte az új címüket. LaRue a több tucat levél közül csak néhányat olvasott el.

2019-ben áttörés történt: az egyik levélen talált DNS-nyomok Ohio állambeli James David Rogershez, egy 61 éves férfihoz vezettek. 2022-ben bűnösnek vallotta magát szövetségi szintű zaklatás vádjában, és 40 hónap börtönbüntetést kapott.

Hihetetlenül felszabadító érzés volt

– emlékszik vissza Kaya.

Úgy éreztem, végre újra normális életet élhetek

 

