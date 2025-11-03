RETRO RÁDIÓ

Nem akart dolgozni a munkaidő után, elképesztő dolgot mondott a főnöke

Minden este kilenckor felhívta és feladatot adott neki. Munkaidő után is dolgoznia kell, ha a cégnél akar maradni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.03. 12:30
munkaidő hívás zaklatás munka főnök

Néha elmosódnak a munka és a magánélet közötti vékony határvonalak. Egy férfi szerint felháborító, hogy főnök a munkaidő után sem hagyja békén és hívogatja. Egy Reddit-bejegyzésben a férfi megosztotta, hogy marketingesként dolgozik szerződéses alkalmazottként, a munkaideje pedig reggel kilenctől este hatig tart minden nap.

munkaidő
Munkaidő után hívogatja főnöke / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Munkaidő után zaklatja főnöke

A férfi főnöke még este is hívogatja őt a feladatokkal.

A főnököm szinte minden este 8–9 körül felhív, "csak hogy gyorsan megnézzünk valamit". Néha csak egy kérdése van, máskor egy félórás ötletelés lesz belőle

- idézi szavait a People.

Az állandó hívások és munkahelyi megbeszélések miatt az alkalmazott férfi sosem tudott teljesen kikapcsolódni, ezért megkérdezte főnökét, hogy nem-e hívhatná csak rendkívül fontos esetekben este hat után, egyébként pedig hanyagolná a felkereséseit. 

„Múlt héten udvariasan közöltem vele, hogy szeretném, ha a munkahelyi hívások munkaidőben maradnának, hacsak nem sürgős ügyről van szó” - árulta el a férfi, aki hozzátette, hogy kérése nem a tervek szerint alakult.

Ugyanis főnöke azt válaszolta neki, hogy ha fejlődni akar a cégnél, akkor elérhetőnek kell lennie. A férfinek most a hívás óta bűntudata van, pedig csak egy szabad estét szeretett volna magának. „Túlreagálom, hogy szeretnék valódi határokat húzni, vagy ez ma már tényleg a normális vállalati kultúra?”

A hozzászólók együttérzően reagáltak a férfi bejegyzésére és elmondták, hogy ez nem normális és mindenkink joga van meghúzni a határokat a munka és a magánélet között.

Az egyik hozzászóló szerint nyugodtan be is csaphatja az ajtót az orruk előtt, hiszen a szerződése hatig szól, ilyenkor nem kell már válaszolnia egy hívásra sem. Más valaki azt tanácsolta, hogy ne szóljon a főnökének aggályairól, egyszerűen csak ne vegye fel, ha hívja őt. 

„Egyszerűen ne fogadd a hívásokat. Amikor megkérdezi: »Ó, bocsánat, tegnap este moziban voltam. Mi volt sürgős?«”

Kézzel fogható tanácsot is kapott az ügyben, hogy ha nincs más megoldás jelentse a HR osztálynak az ügyet és ők majd intézkednek. Hiszen nem szabad, hogy a munka az egész életét elvegye.

 

