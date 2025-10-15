Ettől a 7 hibától rögtön a kukában landol az önéletrajzod a HR-esnél
Álláskeresésnél minden szó számít – és néha pont az a baj, ha túl sokat mond az ember. Bizonyos információk az önéletrajzban nemhogy nem segítenek, de konkrétan elvághatják az esélyeket egy interjúra.
Az álláskeresés olyan, mint a horgászat: ha jól csináljuk, az önéletrajz a csali, a HR-es pedig az óvatlan hal, aki ráharap. De vigyázni kell: vannak dolgok, amiket ha beleírunk a CV-be, az nemhogy nem segít, hanem biztos bukást jelent. Az önéletrajz nem napló, nem gyónási jegyzet, és nem panaszfal, sokkal inkább egy színes reklámplakát, amelynek célja, hogy a HR-es azt mondja: „Őt akarjuk a csapatba!”. Hét olyan adat van, amit könyörtelenül száműzni kell, ha nem akarjuk, hogy a pályázat a kukában végezze!
Ezekre figyelj oda az önéletrajzban
Az első a pontos lakcím
A város elegendő, a kerület, utca, házszám már nem. Ha odaírjuk a teljes címet, kisebb eséllyel hívhatnak be interjúra. Nem mindegy, hogy valaki a belvárosban lakik vagy az agglomerációban, mert a HR-es azt gondolhatja, hogy az illető sokat fog késni, elfárad az ingázásba. Lehet, hogy másfél óra utazás nem jelent gondot, de a kiválasztó fejében már felvillan a piros lámpa, ezért jobb kihagyni.
A második a hónapok feltüntetése
Az önéletrajz nem naptár. Senkit nem érdekel, hogy februárban vagy júliusban kezdődött az előző munka, vagy hogy pontosan meddig tartott. Elég az évszámokat feltüntetni: 2009–2012. Az a cél, hogy az önéletrajz áttekinthető legyen, ne pedig az, hogy valaki azon gondolkodjon, mivel telt fél év két munkahely között. Csak a legutóbbi állásnál fontos a hónap, hogy tudják, mikor lehet kezdeni – írja a Life.hu.
A harmadik az előző munkahely elhagyásának oka
- „A főnököm bunkó volt”,
- „Nem fizettek rendesen”,
- „Toxikus volt a közeg”
– ezek nem valók az önéletrajzba. Nyafogásnak tűnnek, és azt üzenik, hogy az illető problémás. Az okokat csak akkor érdemes elmondani, ha az interjún konkrétan rákérdeznek, és akkor is diplomatikusan.
A negyedik az életkor és a családi állapot
Nem kell a munkáltatók orrára kötni, hogy valaki 35 éves és háromgyerekes. Egyes vezetők rögtön azt látják: „sokat fog hiányozni”, „túl idős”, „túl fiatal”. Bár a tanulmányokból nagyjából kikövetkeztethető a kor, nem mindegy, mikor szembesülnek vele. Az első benyomás dönt, és ha az önéletrajz tetején ott áll a születési dátum, máris megvan a skatulyázás.
Az ötödik a fizetési igény
Erről idő előtt beszélni olyan, mint az első randin gyerektartásról tárgyalni. Ha túl sokat kérünk, azonnal kiesünk, ha keveset, magunk alatt vágjuk a fát, és akár 10-15 százalékot is bukhatunk. Erről csak akkor érdemes beszélni, ha már kiderült, hogy tényleg érdeklődnek irántunk.
A hatodik a semmitmondó, multinacionális titulusok
Az olyan megnevezések, mint OTC menedzser, RTR team member vagy CSM specialista, jól mutatnak a céges intraneten, de a HR-esnek sokszor érthetetlenek. A kulcsszavas keresésben is elbukhatnak, mert a HR nem „OTC manager”-re keres, hanem „ügyfélszolgálati ügyintézőre”. Ezért mindent a saját nevén kell nevezni.
A hetedik pedig az önéletrajz címe
A „Curriculum Vitae” vagy „Önéletrajz” ma már felesleges. Ha címet adunk neki, az legyen figyelemfelkeltő, például: „Értékesítéstámogató munkatárs nyelvtudással”. Ez rögtön megragadja a figyelmet. A régi, sablonos címek helyett inkább írni kell, milyen feladatokat végeztünk, és milyen eredményeket értünk el.
Az önéletrajz tehát nem adatgyűjtemény, hanem személyes reklám. A célja nem az, hogy mindent eláruljon, hanem hogy annyit mutasson, amennyi felkelti a HR-es érdeklődését.
