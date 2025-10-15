Ettől a 7 hibától rögtön a kukában landol az önéletrajzod a HR-esnél

Az álláskeresés olyan, mint a horgászat: ha jól csináljuk, az önéletrajz a csali, a HR-es pedig az óvatlan hal, aki ráharap. De vigyázni kell: vannak dolgok, amiket ha beleírunk a CV-be, az nemhogy nem segít, hanem biztos bukást jelent. Az önéletrajz nem napló, nem gyónási jegyzet, és nem panaszfal, sokkal inkább egy színes reklámplakát, amelynek célja, hogy a HR-es azt mondja: „Őt akarjuk a csapatba!”. Hét olyan adat van, amit könyörtelenül száműzni kell, ha nem akarjuk, hogy a pályázat a kukában végezze!

Bizonyos információk az önéletrajzban nemhogy nem segítenek, de konkrétan elvághatják az esélyeket egy interjúra Fotó: drazen_zigic/Freepik/Illusztráció

Ezekre figyelj oda az önéletrajzban

Az első a pontos lakcím

A város elegendő, a kerület, utca, házszám már nem. Ha odaírjuk a teljes címet, kisebb eséllyel hívhatnak be interjúra. Nem mindegy, hogy valaki a belvárosban lakik vagy az agglomerációban, mert a HR-es azt gondolhatja, hogy az illető sokat fog késni, elfárad az ingázásba. Lehet, hogy másfél óra utazás nem jelent gondot, de a kiválasztó fejében már felvillan a piros lámpa, ezért jobb kihagyni.

A második a hónapok feltüntetése

Az önéletrajz nem naptár. Senkit nem érdekel, hogy februárban vagy júliusban kezdődött az előző munka, vagy hogy pontosan meddig tartott. Elég az évszámokat feltüntetni: 2009–2012. Az a cél, hogy az önéletrajz áttekinthető legyen, ne pedig az, hogy valaki azon gondolkodjon, mivel telt fél év két munkahely között. Csak a legutóbbi állásnál fontos a hónap, hogy tudják, mikor lehet kezdeni – írja a Life.hu.

A harmadik az előző munkahely elhagyásának oka

„A főnököm bunkó volt”,

„Nem fizettek rendesen”,

„Toxikus volt a közeg”

– ezek nem valók az önéletrajzba. Nyafogásnak tűnnek, és azt üzenik, hogy az illető problémás. Az okokat csak akkor érdemes elmondani, ha az interjún konkrétan rákérdeznek, és akkor is diplomatikusan.

A negyedik az életkor és a családi állapot

Nem kell a munkáltatók orrára kötni, hogy valaki 35 éves és háromgyerekes. Egyes vezetők rögtön azt látják: „sokat fog hiányozni”, „túl idős”, „túl fiatal”. Bár a tanulmányokból nagyjából kikövetkeztethető a kor, nem mindegy, mikor szembesülnek vele. Az első benyomás dönt, és ha az önéletrajz tetején ott áll a születési dátum, máris megvan a skatulyázás.