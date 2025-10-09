Gulyás Gergely: kétszázötvenezer háromgyermekes anya jogosult az szja-mentességre

Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón az MTI szerint.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a mentességet igényelni szükséges Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormányülésen Hankó Balázs, családügyi miniszteri minőségében, a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességéről számolt be. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy a mentességet igényelni szükséges: a munkavállalók ezt a munkáltatójukon keresztül tehetik meg, míg az önfoglalkoztatóknak külön nyomtatványt kell kitölteniük.

Kiemelte, hogy a családpolitika szempontjából fontos előrelépés, hogy a családi adókedvezmény növelésével párhuzamosan október 1-jétől a háromgyermekes, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes édesanyák is teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek.