Itt van minden a háromgyermekes édesanyák adómentességéről

A kormány új intézkedése értelmében október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák teljes személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A havi sok tízezer forintos pluszt jelentő adómentességet a háromgyermekes édesanyáknak külön igényelni kell. Akinek munkája van a munkáltatóján keresztül, aki önfoglalkoztató, egyszerűsített bejelentés során igényelheti. Ne feledjétek, hogy a három gyermek után járó adókedvezményt az apa átvállalhatja. Így anya adómentes lesz, apa pedig adókedvezményben részesül. A kétgyermekes családok pedig elkezdhetnek készülni, mert hamarosan, 2026. január 1-től a kormány rájuk is kiterjeszti az adómentességet! A családi adókedvezmény összegét pedig megduplázzák. Mutatjuk a tudnivalókat!

A háromgyermekes édesanyáknak igényelni kell az adómentességet!

Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt, és gyermekeinek a száma: három – írja a Ripost.

Tehát 2025. október 1-től, azaz már most, ebbe a csoportba tartozó édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozásból származó, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után.

Ugyanakkor a mentesség nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ide kattintva megmutatjuk, hogyan kell kitölteni. Ha valaki nem nyilatkozik időben, akkor a mentességet csak az adóbevalláskor, visszamenőleg tudja érvényesíteni. Sokaknak a karácsonyi költéseknél jöhet jól a pluszpénz, ezért érdemes minél hamarabb beadni a papírt a munkáltatónak. De akik október elejéig leadják a szükséges nyilatkozatot, azoknál már a novemberi bérkifizetésben megjelenik az adómentesség.