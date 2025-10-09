Itt van minden a háromgyermekes édesanyák adómentességéről

Ha Te is köztük vagy, ne felejtsd el, hogy igényelni kell! Tehát a háromgyermekes édesanyák adókedvezménye nem jár automatikusan. Cikkünkben összegyűjtöttünk mindent, amit tudni akartál a háromgyermekes édesanyák adómentességével kapcsolatban.
A kormány új intézkedése értelmében október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák teljes személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A havi sok tízezer forintos pluszt jelentő adómentességet a háromgyermekes édesanyáknak külön igényelni kell. Akinek munkája van a munkáltatóján keresztül, aki önfoglalkoztató, egyszerűsített bejelentés során igényelheti. Ne feledjétek, hogy a három gyermek után járó adókedvezményt az apa átvállalhatja. Így anya adómentes lesz, apa pedig adókedvezményben részesül. A kétgyermekes családok pedig elkezdhetnek készülni, mert hamarosan, 2026. január 1-től a kormány rájuk is kiterjeszti az adómentességet! A családi adókedvezmény összegét pedig megduplázzák. Mutatjuk a tudnivalókat!
Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt, és gyermekeinek a száma: három – írja a Ripost.
Tehát 2025. október 1-től, azaz már most, ebbe a csoportba tartozó édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozásból származó, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után.
Ugyanakkor a mentesség nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ide kattintva megmutatjuk, hogyan kell kitölteni. Ha valaki nem nyilatkozik időben, akkor a mentességet csak az adóbevalláskor, visszamenőleg tudja érvényesíteni. Sokaknak a karácsonyi költéseknél jöhet jól a pluszpénz, ezért érdemes minél hamarabb beadni a papírt a munkáltatónak. De akik október elejéig leadják a szükséges nyilatkozatot, azoknál már a novemberi bérkifizetésben megjelenik az adómentesség.
ÖNFOGLALKOZTATÓK FIGYELEM! Az adómentesség nemcsak a munkaviszonyból származó bérre vonatkozik, hanem minden olyan jövedelemre, ami az összevont adóalapba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a mentesség érvényesíthető: munkaviszonyból származó bérre, egyéni vállalkozói jövedelemre – akár átalányadózó, akár tételes költségelszámolású –, megbízási szerződés alapján szerzett jövedelemre (!), társas vállalkozóként kivett jövedelemre. Ez esetben egyszerűsített bejelentés során igényelhetik.
Átlagosan havonta több tízezer forint, évente pedig akár félmillió-másfél millió forint is lehet! A személyi jövedelemadó (szja) kulcsa 15%. Ha valaki tehát szja-mentességet kap, az azt jelenti, hogy a bruttó béréből nem vonják le ezt a 15%-ot. Tehát például bruttó 300 000 Ft havi bérnél normál esetben az szja: 45 000 Ft/hó. Ezt most megspórolja, tehát +45 000 Ft marad a zsebben. Bruttó 400 000 Ft havi bérnél az szja: 60 000 Ft/hó. Mentességgel +60 000 Ft marad a zsebben.
Az összeg családtól függően óriási segítség a mindennapi kiadásokban, lakhatás fizetésében, rezsiben, gyereknevelési költségekben, hitelekben. Nézd meg itt a Bors összeállítását arról, hogy az szja-mentességgel milyen kedvezményes hitelek igénylése válik könnyebbé. Az Otthon Starttal kombinálva például akár ingyen is lehet saját lakásod!
Kétgyermekes családok készüljetek! Ne felejtsük el, hogy az egy vagy több gyermekkel rendelkező, 30 év alatti édesanyák adómentessége már most is érvényben van. De érdemes a bármilyen korú anyáknak is elmerülni a témában, hiszen 2026 januárjától, több lépcsőben, a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is bevezetésre kerül. 2026. január 1-től a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák válnak adómentessé, a családi adókedvezmény összegét pedig megduplázzák!
Tekintsd meg erről a kormány által nyújtott fantasztikus lehetőségről szóló videót:
