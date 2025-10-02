Most kiderül: jár az adómentesség nagykorú vagy elhunyt gyermek után is?

Itt a válasz az adómentesség igénylésével kapcsolatos speciális esetekre!
Az adómentesség október 1-jétől kiterjed a három gyermeket nevelő édesanyákra, így ők is teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak. Ez nagyjából 250 ezer anyát érinthet, és akár több tízezer forintos havi pluszt jelenthet a családi kasszában. A szabály ugyan egyszerű, de akadnak speciális esetek, amikre nem egyértelmű a válasz. A Bors most ezekre adta meg a választ!
Nem csoda, hogy rengeteg kérdés merült fel az érintettek körében. Fórumokon, közösségi oldalakon sokan bizonytalanok: mi a helyzet, ha a gyerek már nagykorú vagy ha sajnos elhunyt? Mi számít bele, és mi nem?
A törvény egyértelműen fogalmaz: három vagy több gyermeket nevelő anyának jár az adómentesség. Ez vonatkozik a vér szerinti és az örökbefogadó anyákra is. Jogosult az is, aki a gyerekei után már nem kap családi pótlékot, de legalább 12 éven át jogosult volt rá, illetve az is, akinél a jogosultság a gyermek elhalálozása miatt szűnt meg.
Nem jogosult viszont az az anya, akinek a gyermeke után nem járt legalább 12 évig családi pótlék, például, mert külföldön született és csak 10 évig járt a juttatás. Szintén nem jár a kedvezmény a nevelőszülőként gondozott gyermekek után.
A kedvezmény nem minden bevételre, hanem az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozik. Ide tartozik a munkabér, a közfoglalkoztatási jövedelem, az adóköteles társadalombiztosítási ellátások (például táppénz, GYED), az álláskeresési járadék, a nevelőszülői díj, a munkaviszony megszűnésekor kapott végkielégítés törvényes része, valamint a társas vállalkozás tagjaként végzett személyes közreműködés díjazása is. Szintén érvényesíthető önálló tevékenységből származó jövedelemre, így például az egyéni vállalkozók kivétjére vagy az őstermelők bevételére is.
Nem vonatkozik viszont mindenre: például osztalékra, lakás bérbeadásából származó jövedelemre vagy olyan bevételre, ami nem tartozik az összevont adóalapba.
A mentességhez egy adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni. Ezt legegyszerűbben az ügyfélkapun keresztül, az onya.nav.gov.hu oldalon lehet kitölteni. Aki papíron intézné, az letöltheti a nyomtatványt a NAV honlapjáról, majd kitöltve átadhatja a munkáltatónak vagy a kifizetőnek.
A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni: egy marad a munkáltatónál, a másikat pedig az anyának kell megőriznie legalább öt évig. A munkáltató az átadás után rögtön figyelembe veszi a kedvezményt, így aki október első felében leadta a nyilatkozatot, már az októberi fizetésében látja a különbséget.
Figyelem: ha változik a jogosultság, például válás miatt már nem az anya neveli a gyerekeket, akkor új nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt a dokumentumon a „Módosított nyilatkozat” rubrikában kell jelölni.
