„9000 kilométert tettem meg egy olyan férfiért, akivel csak négyszer találkoztam”

Egy tanárnő, aki egy kínai utazás során ismerkedett meg mostani férjével, és miután személyesen mindössze négyszer találkoztak, több mint 9000 kilométert utazott a világ másik felére, hogy együtt lehessenek.

Csak pár alkalommal találkozott a pár, mielőtt átköltöztek a világ másik felére – Fotó: Unsplash

Négy találkozás után tudták, hogy együtt akarnak lenni

Gillian Philip, egy skót tanárnő, 30 éves korában úgy döntött, hogy felhagy a randizással, és Dél-Koreába költözött, hogy új fejezetet kezdjen életében. 2019 októberében azonban egy váratlan, rövid kínai utazás során ismét új fordulatot vett az élete, ekkor találkozott Henry Philippel, egy szintén skót szoftverfejlesztővel.

A pár egy csoportos túrán találkozott, ahol beszélgettek, együtt étkeztek, és közelebb kerültek egymáshoz. Gillian eleinte nem gondolta, hogy valaha újra látni fogja Henryt. Azonban, bár több mint 9000 kilométer választotta el őket, tartották a kapcsolatot üzenetekkel és videóhívásokkal. Bár kezdetben az időeltolódás és a távolság kihívást jelentett – 9000 kilométer és 9 óra választotta el őket –, hamarosan romantikus kapcsolat alakult ki köztük.

Az évek alatt néhány alkalommal személyesen is találkoztak, például Edinburghban, amikor együtt ellátogattak a karácsonyi vásárra, és közösen ünnepelték az újévet. A kapcsolatuk egyre erősebbé vált, és 2021 júliusában Gillian úgy döntött, hogy felmond, és a világ másik felére költözik, hogy Henry mellett lehessen.

Miután összeköltöztek Edinburghban, Henry 2022 májusában kérte meg a kedvese kezét, 2023 júliusában összeházasodtak, és azóta megszületett első gyermekük, aki most 17 hónapos.

A nő elmondta, hogy ha egy barátnője mesélte volna el neki, hogy a világ másik felére költözik egy férfi miatt, akkor óvatosságra intette volna. Gillian azonban megkockáztatta a költözést, és ma már egy boldog családot alkotnak. Ez is azt bizonyítja, hogy a szerelem akkor talál rád, amikor a legkevésbé számítasz rá – derül ki a Mirror cikkéből.