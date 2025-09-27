Hatalmas meglepetés érte az jegyespárt, 10 évre nyúlik vissza a történetük

Nagy meglepetés érte érte az amerikai jegyespárt, amikor kiderült, majdnem találkoztak 10 évvel a kapcsolatuk előtt. A 28 éves Roro Nicole traumatikus gyermekkort tudhat aga után, de arra nem számított, hogy ebben az időszakban az egyik segítségére induló rendőr a jövendőbeli vőlegénye lesz.

A jegyespárnak egyedi története van, amely 10 évre nyúlik vissza Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Roro Nicole TikTok-oldalán elmeséli, hogy jöttek rá vőlegényével, hogy történetük a nő gyerekkoráig nyúlik vissza. A hölgynek nehéz gyermekkora volt, amikor 13 éves volt, az apa megfenyegette, hogy megöli, ezért elmenekült otthonról.

A szülőknek feltűnt a lányuk hiánya, ezért bejelentették a gyerek eltűnését. A rendőrök egész éjszaka keresték az eltűnt lányt, aki elbújt a hatóságok elől. A gyerek attól félt, hogy az egyenruhások kényszeríteni fogják, hogy menjen vissza a bántalmazó szüleihez.

A gyereket egy idő után megtalálták, de nem kellett hazamennie, hanem gyámszülőknél helyezték el, amíg 18 éves lett. A nő évekkel később elhelyezkedett a helyi sheriff hivatalban, ahol találkozott egy félénk, de kedves férfival.

A pár gyorsan egymásra talált és romantikus kapcsolat alakult ki köztük. A románcuk előrehaladtával Roro megnyílt a gyerekkori traumáiról és részletesen elmesélte az elszökésének történetét. A férfi ekkor rájött, hogy abban az időben pont ott dolgozott, ahol eltűnt a lány és rendőrként ő is részt vett a keresésében.

A vőlegényem annyira meglepődött, hogy nem tudta, mit gondoljon. Az egész helyzet lesokkolt minket, de szerintem elég menő

A pár 7 hónap randizás után jegyezte el egymást. A férfi egy gyönyörű tengerparton kérte meg szerelme kezét. A boldog pár először meglepődött azon, hogy majdnem találkoztak a múltban, de ez is hozzátesz az egyedi szerelmi történetükhöz - írja a People.