„Az emberek azt hiszik, hogy a vőlegényem a fiam"

A 21 éves nő, Millie, és a 23 éves Chelsea kilenc éve alkotnak egy párt, el is jegyezték egymást, mégis sokan anya-fiú párosnak nézik őket, főként a köztük lévő magasságkülönbség miatt. Pedig mindössze két év van köztük, mégis rendszeresen érik őket bántó megjegyzések az interneten.

A fiatal nő még küzd az emberek reakciójával

Millie 168 cm magas, míg jegyese, Chelsea 155 cm, ráadásul arcvonásai fiatalosabbak, így sokan azt gondolják, hogy jóval fiatalabb. Ez oda vezetett, hogy az emberek gyakran anyának és fiának nevezik őket, amikor közös fotókat vagy videókat osztanak meg. Egyes felvételeik több mint egymillió megtekintést értek el TikTokon, ám ezzel együtt rengeteg sértő komment is érkezett.

Nagyon rosszul érint minket, amikor azzal vádolnak, hogy gyerekekhez vonzódom – holott Chelsea idősebb nálam. Voltak, akik azt írták, hogy nézzem meg a saját számítógépem merevlemezét, mintha pedofil lennék. Ez egyszerűen undorító

- panaszkodik a fiatal lány a The Mirror cikkében.

A pár bevallotta, hogy a bántó megjegyzések a mindennapjaikra is hatással vannak. Sokszor nem mernek kézen fogva járni az utcán, mert attól tartanak, furcsán néznek rájuk.

Elfogadtuk, hogy nem mindig mutathatjuk nyíltan, hogy együtt vagyunk

-zárta gondolatait Millie.

Egy közelmúltbeli TikTok-videójuk, amely már 1,7 milliós nézettségnél tart, ismét kiemelte a kettejük közti magasságkülönbséget, amit Millie egy magasított talpú cipővel még jobban felerősített. Az egyik kommentelő így írt: „Hány éves a fiad?”. Mások is azt kérdezték: „Ez a testvéred? Vagy a fiad?”.

A negatív reakciók ellenére Millie és Chelsea kitartanak egymás mellett, és közösen tervezik a jövőt.

