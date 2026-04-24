Összetört az anya élete, mindkét fia szörnyethalt: „Ez a két fiú jelentette számomra a világot”

Szívszorító dráma rázta meg az alabamai Brilliant kisvárosát: a 17 éves Braden és a 20 éves Braxton Canterberry szerda hajnalban, körülbelül 2 órakor vesztették életüket egy súlyos autóbalesetben. A testvérpár egy ezüst Toyota terepjáróval haladt a County Road 36-on, amikor a jármű eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és felborult.

Autóbaleset végzett az ártatlan testvérpárral

A kocsiban egy harmadik fiatal is utazott – egy 18 éves barátjuk –, aki kritikus állapotban került kórházba, miután mentőhelikopterrel szállították el. Állapota továbbra is súlyos.

A helyi hatóságok szerint a baleset előtt bejelentés érkezett arról, hogy fiatalok alkoholt fogyasztanak a környéken. A kiérkező rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet észleltek, azonban – hangsúlyozták – nem kezdtek üldözésbe. Nem sokkal később már a roncsra találtak rá: az autó egyedül szenvedett balesetet, az utasok pedig kirepültek a járműből.

Ez a két fiú volt az egész világom. Ők adtak értelmet mindennek

– mondta könnyek között az édesanya, Brandy Mitchell-Canterberry. A nő úgy fogalmazott, mintha egy idegen történetet nézne kívülről:

Semmi sem tűnik valóságosnak.

A tragédia nemcsak a családot, hanem az egész közösséget megrázta. A fiúk gyerekkoruk óta ugyanazzal a baráti körrel nőttek fel, a helyiek szerint szinte mindenki személyes veszteségként éli meg a történteket.

A testvérpárt szombaton helyezik végső nyugalomra. A búcsúztatáson várhatóan az egész város részt vesz – hogy együtt gyászolják azt a két fiút, akiknek az élete túl korán ért véget. A People értesülései szerint a hatóságok még mindig vizsgálják a baleset részleteit.