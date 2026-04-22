„Meg fogok halni?” - Súlyos támadás érte, perceken múlott a szörfös élete
Azonnal kórházba kellett szállítani. Ez mentette meg a szörfös életét.
Egy szörföst kórházba szállítottak, miután megcsípte a „világ legmérgezőbb állata”, amely öt perc alatt halálos is lehet. Az ausztrál Guy Rowles Fidzsi-szigeteken szörfözött, amikor nyaralásának első napján súlyos csípést szenvedett a karján.
Medúza támadt rá a szörfösre - kórházba szállították
A szörfös édesapjával volt a vízben, amikor leesett a deszkájáról, és letépte magáról a dobozmedúza csápjait. Guy a Sujees Surf Stay szálláshelyen tartózkodott Cloudbreakben, a Mamanuca-szigetek hullámairól híres zátonyán.
Hirtelen valami hevesen megcsípte a karomat. Olyan érzés volt, mintha valaki forró olajat öntött volna rám
- emlékezett vissza a történtekre a szörfös.
Guy elmondta, úgy érezte, mintha a karja lángolna, és görcsölni kezdett, miután felhúzták a hajó fedélzetére. A Mirror beszámolója szerint ezután a több mint egy órányira lévő kórházba szállították.
„Ránéztem az apámra, és azt kérdeztem: »A francba, apa, meg fogok halni?« Remegtem, hánytam, alig éreztem a lábaimat. Mindenhol bizsergést éreztem, de amint a fickó leszállt a hajóról, rohanni kezdett a korallok között... Páran odajöttek segíteni, és azt mondták: »Imádkozni fogunk érted.«” - mondta Guy.
Mielőtt a partról a kórházba szállították volna, felhívta az édesanyját, hogy elmondja neki, mennyire szereti. Guy elárulta, hogy az orvosok közölték vele a súlyos hírt: nem tudnak ellenszert adni neki. Ehelyett az orvosok ecetet használtak, hogy semlegesítsék a megmaradt csípősejteket, és eltávolítsák a bőréről a megmaradt csápokat.
Azt mondták, szerencsém volt, hogy nem az arcomba vagy a nyakamba csípett. És hogy ha nem lennék fiatal és egészséges, a dolgok egészen másképp alakulhattak volna
- fogalmazott a szörfös.
Guy időközben már újra deszkára pattant, de elismeri, hogy a sokkoló élmény „határozottan más perspektívába helyezi a dolgokat”. A kinézetükről elnevezett dobozmedúzáknak akár 3 méter hosszú csápjaik is lehetnek, amelyek nematocisztákkal vannak borítva – ezek apró szigonyok, amelyek egy méreggel töltött hólyaghoz kapcsolódnak.
Öt perc alatt megcsíphetnek és megölhetnek egy embert, és elsősorban az Indiai-óceán és az Ausztrália északi részén találhatóak. Mielőtt Guy-t megcsípte volna, a fidzsi-szigeteki kormány egészségügyi riasztást adott ki a vízben lévő medúzák miatt. A lakosságot arra kérik, hogy vegyék figyelembe a figyelmeztetést, és ha bármilyen tünetet észlel, keresse fel a legközelebbi egészségügyi intézményt - írja a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre