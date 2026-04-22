„Meg fogok halni?” - Súlyos támadás érte, perceken múlott a szörfös élete

Egy szörföst kórházba szállítottak, miután megcsípte a „világ legmérgezőbb állata”, amely öt perc alatt halálos is lehet. Az ausztrál Guy Rowles Fidzsi-szigeteken szörfözött, amikor nyaralásának első napján súlyos csípést szenvedett a karján.

Súlyos medúzacsípést szenvedett a szörfös, azonnal kórházba szállították

Medúza támadt rá a szörfösre - kórházba szállították

A szörfös édesapjával volt a vízben, amikor leesett a deszkájáról, és letépte magáról a dobozmedúza csápjait. Guy a Sujees Surf Stay szálláshelyen tartózkodott Cloudbreakben, a Mamanuca-szigetek hullámairól híres zátonyán.

Hirtelen valami hevesen megcsípte a karomat. Olyan érzés volt, mintha valaki forró olajat öntött volna rám

- emlékezett vissza a történtekre a szörfös.

Guy elmondta, úgy érezte, mintha a karja lángolna, és görcsölni kezdett, miután felhúzták a hajó fedélzetére. A Mirror beszámolója szerint ezután a több mint egy órányira lévő kórházba szállították.

„Ránéztem az apámra, és azt kérdeztem: »A francba, apa, meg fogok halni?« Remegtem, hánytam, alig éreztem a lábaimat. Mindenhol bizsergést éreztem, de amint a fickó leszállt a hajóról, rohanni kezdett a korallok között... Páran odajöttek segíteni, és azt mondták: »Imádkozni fogunk érted.«” - mondta Guy.

Mielőtt a partról a kórházba szállították volna, felhívta az édesanyját, hogy elmondja neki, mennyire szereti. Guy elárulta, hogy az orvosok közölték vele a súlyos hírt: nem tudnak ellenszert adni neki. Ehelyett az orvosok ecetet használtak, hogy semlegesítsék a megmaradt csípősejteket, és eltávolítsák a bőréről a megmaradt csápokat.

Azt mondták, szerencsém volt, hogy nem az arcomba vagy a nyakamba csípett. És hogy ha nem lennék fiatal és egészséges, a dolgok egészen másképp alakulhattak volna

- fogalmazott a szörfös.

Guy időközben már újra deszkára pattant, de elismeri, hogy a sokkoló élmény „határozottan más perspektívába helyezi a dolgokat”. A kinézetükről elnevezett dobozmedúzáknak akár 3 méter hosszú csápjaik is lehetnek, amelyek nematocisztákkal vannak borítva – ezek apró szigonyok, amelyek egy méreggel töltött hólyaghoz kapcsolódnak.