Bekattant bicskás rém fenyegeti a nőket Újbudán
A férfi lépcsőházakba tör be és többeket is már bicskával fenyegetett lakóházakban és Újbuda utcáin. A bicskás rémmel már többen is összefutottak, mint mondták, a férfi leginkább a nőkkel szemben keménykedik.
Mondhatni, rémek és fantomok tekintetében igencsak rájár a rúd mostanság Újbudára. Elég arra a frissen szabadult rémre gondolni, aki nőket rémített halálra két részeg fetrengés között, vagy arra a kukászsákot cipelő fantomra, aki egy nőt támadott meg egy templomnál, esetleg a legutóbbi, alig pár napja történt esetre, amikor egy fiatal tanárnőt rabolt ki két rolleres bűnöző. A sornak viszont sajnos itt nincs vége, ugyanis most egy bicskás rém is feltűnt a kerületben, aki nem csak, hogy beköltözik a környék lakóházaiba, de fenyegeti is a helyi nőket.
Bicskás rém fenyegeti a nőket Újbudán
Információink szerint a férfi már jó ideje borzolja a kedélyeket a kerületben: úgy tudjuk, hogy pályafutása egy Etele úti házban kezdődött, ahova önkényesen beköltözött. Bár a lakók hamarosan igyekeztek - először udvariasan, majd határozottan - kitessékelni, a férfi nemhogy nem mozdult, de még fenyegetőzött is, olyannyira, hogy végül csak több lakó együttes erejével sikerült kitenni onnan a mosdatlan férfit. Később azonban kiderült, hogy a férfi az utcán sem viselkedik sokkal udvariasabban: több emberbe is belekötött már, sőt nem egyszer megesett, hogy bicskával is fenyegetőzött:
Mosdatlan, általában tökrészeg, sapkában és kabátban járkál a környéken, és úgy próbál bejutni a házakba. Ha onnan ki akarják rakni, akkor mocskolódik, fenyegetőzik és nem hajlandó elmenni. Nemrég megtudtuk, hogy bicska is van nála
- mesélte egy helybeli férfi. Úgy tudni, hogy a férfi többekkel is összebalhézott már az utcán, ilyenkor volt, hogy a bicskáját is előrántotta. No, nem mindenkire, a helyiektől úgy tudjuk, hogy leginkább nőkkel szemben keménykedik:
- Eddig leginkább nőkkel balhézott össze, meg állítólag rájuk rántott kést is. Férfiakkal szemben már nem volt olyan bátor - fűzte hozzá a férfi. Úgy tudjuk, hogy a férfi általában a közeli pályaudvaron tanyázik, általában itt zaklatja az útjába kerülő nőket, akikkel szemben minősíthetetlenül viselkedik.
Sokan már inkább elkerülik, ha meglátják, mert a viselkedése egyszerűen gusztustalan, nem lehet kivédeni, a semmiből is ráront a nőkre, akiket fenyeget és undorítóan beszél hozzájuk
- tette hozzá. Egy helyi csoportban azt írták, hogy legutóbb ismét méltatlan körülmények között bukkantak rá a pályaudvaron: akkor éppen ittas állapotban csinált bele a nadrágjába:
Nem mentünk közel hozzá, mert a peronon szédelegve egyszerre sz*rt, hugyozott és hányt, valami teljesen valószerűtlen képet festve az újbudai valóságunkról...
- írták a késes fantomról.
