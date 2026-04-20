RETRO RÁDIÓ

Bekattant bicskás rém fenyegeti a nőket Újbudán

A férfi lépcsőházakba tör be és többeket is már bicskával fenyegetett lakóházakban és Újbuda utcáin. A bicskás rémmel már többen is összefutottak, mint mondták, a férfi leginkább a nőkkel szemben keménykedik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 20:00
Mondhatni, rémek és fantomok tekintetében igencsak rájár a rúd mostanság Újbudára. Elég arra a frissen szabadult rémre gondolni, aki nőket rémített halálra két részeg fetrengés között, vagy arra a kukászsákot cipelő fantomra, aki egy nőt támadott meg egy templomnál, esetleg a legutóbbi, alig pár napja történt esetre, amikor egy fiatal tanárnőt rabolt ki két rolleres bűnöző. A sornak viszont sajnos itt nincs vége, ugyanis most egy bicskás rém is feltűnt a kerületben, aki nem csak, hogy beköltözik a környék lakóházaiba, de fenyegeti is a helyi nőket. 

A bicskás rém leginkább a nőkkel szemben fenyegetőzik, de megesik, hogy kéretlenül beköltözik a környékbeli lakóházakba is    Fotó: Pexels (illusztráció)

Információink szerint a férfi már jó ideje borzolja a kedélyeket a kerületben: úgy tudjuk, hogy pályafutása egy Etele úti házban kezdődött, ahova önkényesen beköltözött. Bár a lakók hamarosan igyekeztek - először udvariasan, majd határozottan - kitessékelni, a férfi nemhogy nem mozdult, de még fenyegetőzött is, olyannyira, hogy végül csak több lakó együttes erejével sikerült kitenni onnan a mosdatlan férfit. Később azonban kiderült, hogy a férfi az utcán sem viselkedik sokkal udvariasabban: több emberbe is belekötött már, sőt nem egyszer megesett, hogy bicskával is fenyegetőzött: 

Mosdatlan, általában tökrészeg, sapkában és kabátban járkál a környéken, és úgy próbál bejutni a házakba. Ha onnan ki akarják rakni, akkor mocskolódik, fenyegetőzik és nem hajlandó elmenni. Nemrég megtudtuk, hogy bicska is van nála

 - mesélte egy helybeli férfi. Úgy tudni, hogy a férfi többekkel is összebalhézott már az utcán, ilyenkor volt, hogy a bicskáját is előrántotta. No, nem mindenkire, a helyiektől úgy tudjuk, hogy leginkább nőkkel szemben keménykedik: 

- Eddig leginkább nőkkel balhézott össze, meg állítólag rájuk rántott kést is. Férfiakkal szemben már nem volt olyan bátor - fűzte hozzá a férfi. Úgy tudjuk, hogy a férfi általában a közeli pályaudvaron tanyázik, általában itt zaklatja az útjába kerülő nőket, akikkel szemben minősíthetetlenül viselkedik.

Sokan már inkább elkerülik, ha meglátják, mert a viselkedése egyszerűen gusztustalan, nem lehet kivédeni, a semmiből is ráront a nőkre, akiket fenyeget és undorítóan beszél hozzájuk

 - tette hozzá. Egy helyi csoportban azt írták, hogy legutóbb ismét méltatlan körülmények között bukkantak rá a pályaudvaron: akkor éppen ittas állapotban csinált bele a nadrágjába:

Nem mentünk közel hozzá, mert a peronon szédelegve egyszerre sz*rt, hugyozott és hányt, valami teljesen valószerűtlen képet festve az újbudai valóságunkról... 

- írták a késes fantomról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
