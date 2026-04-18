"Megragadta a csuklóm és kihúzta a tárcám" – horror: tanárnőt raboltak ki Újbudán, rollerrel menekültek a rablók

Minden ember egyik rémálmával szembesült április 16-án az esti órákban egy fiatal tanárnő Újbudán. Aznap este ugyanis éppen egy kemény, fárasztó tanítási nap után tartott hazafelé a villamossal, amikor egy férfi és egy 15 éves kamasz megtámadta a tanárt. A rablópáros egy előre bekészített rollerrel menekült el a helyszínről, és bár azóta több helyi csoport és a rendőrség is keresi őket Kelenföldön, egyelőre nem akadtak a nyomukra.

Rollerrel menekült a tanárnőt kirabló bűnözőpáros

A nő az egyik helyi csoportnak, névtelenül mesélte el a hátborzongató történetet:

Munkából jöttem haza este az 1-es villamossal Kőbányáról. Nagyon fáradt voltam, mert tegnap sok tanórát tanítottam

– kezdte történetét a tanárnő. Mint mondta, támadói akkor még az árnyékban meghúzódva, ám ijesztően követni kezdték az újbudai megállóban. Először csak tüzet kértek tőle:

- A Bikás parki villamosmegállótól a kapuig követtek. Először tüzet kértek, de mondtam, hogy nem dohányzom. Aztán vonatjegyre kert pénzt az idősebbik, hogy hiányzik pár száz a 15 év körüli gyereknek – mesélte a nő. Ő bár a tárcáját nem vette elő, jóhiszeműen azonnal kipótolta a hiányzó kétszáz forintot. Ekkor viszont a férfi támadásba lendült: azonnal belenyúlt a nő táskájába:

Benyúlt a retikülömbe, megragadta a csuklómat és kihúzta a tárcám. Megpróbáltam a kabátját elkapni, leesett a lépcsőn, de lent várta már a bűntársa az elektromos rollerrel. Futottam utánuk, de esélyem sem volt a nehéz iskolatáskámmal a vállamon, egy kutyás hölgyet is majdnem elgázoltak. De ő jó személyleírást tudott adni az elkövetőkről, akik a Kelenföldi pályaudvar felé robogtak el

– sorolta a döbbent tanárnő. Mint kiderült, egy közeli dohányboltban már azonnal megpróbáltak fizetni a rabolt kártyával. Mindenkit óvatosságra int: vigyázzanak az 50 év körüli, alacsony férfivel és a vele őgyelgő 15 éves kamasszal:

- Mindenki vigyázzon velük! Köszönöm mindenkinek, aki ott a helyszínen ismeretlenül is a segítségemre sietett – hálálkodott. A helyiek azóta többen is járják a környéket, hogy a nyomára bukkanjanak a támadóknak. Mint mondták, lehetséges, hogy már többekkel is bepróbálkoztak. A helyiek tartanak tőlük: