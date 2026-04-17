Pénzkazettát rongáltak meg a fiatalok – a zsákmányt magukkal vitték
A lopás után elmenekültek a helyszínről. Zircen fiatalok rongáltak meg egy pénzkazettát.
Állampolgári bejelentés érkezett április 15-én délelőtt, hogy Zircen, a buszpályaudvar mögötti nyilvános illemhelynél két férfi próbálja feltörni a falra rögzített pénztároló kazettát. A rongálást követően az elkövetők eltették az aprópénzt.
A járőrök rövid időn belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható fiatalokat. Előállították a 20 éves környékbeli férfit és 19 éves társát, majd őrizetbe vételük mellett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A 19 éves tettes korábban rongálás, lopás és jármű önkényes elvétele miatt is a hatóság látókörébe került, ezért kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Police.hu.
