Pénzkazettát rongáltak meg a fiatalok – a zsákmányt magukkal vitték

A lopás után elmenekültek a helyszínről. Zircen fiatalok rongáltak meg egy pénzkazettát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 12:45
lopás fiatal rendőrség

Fiatalok rongáltak meg egy pénzkazettát Zircen. A 20 és 19 éves fiatalok kilopták az aprópénzt a pénzkazettából, majd elmenekültek a helyszínről.

Fiatalok rongáltak meg egy közterületi pénzkazettát, amiből kilopták az aprópénzt, majd menekülőre fogták
Fiatalok rongáltak meg egy közterületi pénzkazettát, amiből kilopták az aprópénzt, majd menekülőre fogták (Police.hu)

Fiatalok rongáltak közterületi pénzkazettát, majd leléptek a lopott pénzzel

Állampolgári bejelentés érkezett április 15-én délelőtt, hogy Zircen, a buszpályaudvar mögötti nyilvános illemhelynél két férfi próbálja feltörni a falra rögzített pénztároló kazettát. A rongálást követően az elkövetők eltették az aprópénzt.

A járőrök rövid időn belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható fiatalokat. Előállították a 20 éves környékbeli férfit és 19 éves társát, majd őrizetbe vételük mellett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A 19 éves tettes korábban rongálás, lopás és jármű önkényes elvétele miatt is a hatóság látókörébe került, ezért kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Police.hu.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu