Pénzkazettát rongáltak meg a fiatalok – a zsákmányt magukkal vitték

Fiatalok rongáltak közterületi pénzkazettát, majd leléptek a lopott pénzzel

Állampolgári bejelentés érkezett április 15-én délelőtt, hogy Zircen, a buszpályaudvar mögötti nyilvános illemhelynél két férfi próbálja feltörni a falra rögzített pénztároló kazettát. A rongálást követően az elkövetők eltették az aprópénzt.

A járőrök rövid időn belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható fiatalokat. Előállították a 20 éves környékbeli férfit és 19 éves társát, majd őrizetbe vételük mellett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A 19 éves tettes korábban rongálás, lopás és jármű önkényes elvétele miatt is a hatóság látókörébe került, ezért kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Police.hu.