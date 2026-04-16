RETRO RÁDIÓ

Sokkoló felvételt osztott meg a rendőrség: Keresik a debreceni tolvajt

A rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 16:59
Döbbenetes videót osztott meg a rendőrség. A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik a felvételen látható férfi azonosításához.

Döbbenetes felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség: autóból lopott készpénzt a férfi Debrecenben
Autóból lopott készpénzt a férfi Debrecenben
Fotó:  police.hu

Döbbenetes felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség: autóból lopott készpénzt a férfi Debrecenben

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 09010/945/2026. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint a videón látható férfi Debrecen belvárosában egy lezáratlan autóból készpénzt és különböző tárgyakat tulajdonított el 2026. február 9-én 21 óra 15 perc körül.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőt, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli, írja a Police.hu.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu