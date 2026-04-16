Sokkoló felvételt osztott meg a rendőrség: Keresik a debreceni tolvajt
A rendőrök a lakosság segítségét kérik. Sokkoló, mi történt Debrecenben.
Döbbenetes videót osztott meg a rendőrség. A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik a felvételen látható férfi azonosításához.
Döbbenetes felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség: autóból lopott készpénzt a férfi Debrecenben
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 09010/945/2026. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint a videón látható férfi Debrecen belvárosában egy lezáratlan autóból készpénzt és különböző tárgyakat tulajdonított el 2026. február 9-én 21 óra 15 perc körül.
A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőt, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli, írja a Police.hu.
