Rutinvizsgálatra ment: megrázó, milyen állapotban ébredt fel két évvel később

Rutinvizsgálatra ment egy nő tüneteivel, majd mikor felébredt arra eszmélt, hogy már két teljes év el is telt. Megan, minden ember rémálmát élte át, mikor közölték vele az orvosok, hogy két éve kómában fekszik lebénulva.

Lebénulva ébredt fel egy lány kómájából két év után Fotó: Illusztráció/Unsplash

Megan Dixon mindössze stressznek hitt tüneteivel ment orvoshoz, majd mikor két évvel később felébredt, nem tudott beszélni és nyaktól lefelé lebénult. A 20 éves bathi lány kezdetben látásromlást tapasztalt, majd mikor stressznek tulajdonította, már egy teljes mondat kimondása is nehezére esett. Ekkor kezdte komolyan venni egészségi állapotát.

Az orvosok agyvérzést állapítottak meg nála, de a fiatal lány csak két év múlva tért magához. El kellett költöznie családjától és barátaitól, mivel terápiára szorul, annak ellenére, hogy nem valószínű, hogy valaha is felépül.

A saját testemben ragadva lenni olyan, mint egy börtönbüntetés. Minden alkalommal összetörik a szívem, amikor azt mondják, hogy soha többé nem fogok járni. Az utolsó szó, amit kimondtam, a „szeretlek” volt a szüleimnek

- idézi a fiatal lányt a Mirror.

A lány szíve teljesen összetört, mivel már soha nem kaphatja vissza a régi életét. Megan intenzívterápiára jár és sikerült visszanyernie beszédkészségét, valamint mozgásának egy részét is képes kontrollálni és a szemét is kitudja nyitni.

Megan régen sokat sportolt, járt hokizni, netballozni, majd egy alkalommal a semmiből összeesett. Ez csak a kezdete volt állapota leromlásának. Azóta egy neurológiai gondozóintézetbe került, ahol funkcionális neurológiai rendellenességet diagnosztizáltak nála. A betegség évente az Egyesült Királyságban körülbelül 8000 embert érint.

Korábban a fiatal lánynak napi akár 100 rohama is volt, mára ez lecsökkent körülbelül 15-re. Már azóta összeköltözött barátjával is és jelentkezett egy műkörömépítő tanfolyamra. A közeljövőben egy műtétet fognak végrehajtani, hogy Megan be tudja hajlítani a térdét.

A térdeim nagyon fájnak, mert most rossz irányba vannak hajlítva. Szükségem van erre a műtétre, hogy megszabaduljak a fájdalomtól. Öt különböző sebész elutasított, mindannyian azt mondták, hogy az állapotom túl ritka és túl bonyolult ahhoz, hogy kockáztassanak

- osztotta meg történetét a lány a közösségi médiában.