Kajadobáló fantom rontott rá az emberekre Újbudán – fotókon a mocsok!

Meghökkentő és egyben sokkoló élményben lehetett része annak, akit kedden Budára, azon belül is a XI. kerületbe vitt a balsorsa. Egy züllött külsejű fantom ugyanis egészen elképesztő dolgot művelt az egyik villamosmegállóban: egyik pillanatról a másikra vad ételdobálódzásba kezdett. Nem menekült meg előle senki, aki arra járt.

A fantom étellel tüzelt a járókelőkre egy villamosmegállóból. Undorító mocskot hagyott maga után Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés

Megállóból dobálta étellel a járókelőket a fantom

A férfi a Bártfai úti villamosmegállóban kattant be, ekkor kezdett neki a sokkoló kajacsatának. Az esetről a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés számolt be, akik képeket is csatoltak az áldatlan állapotokról:

Tájkép csata után. Avagy köszönjük a képeket, valóban így nézett ki a Bártfai úti villamosmegálló, miután egy beteg f@sz étellel kezdte dobálni a járókelőket

– írták a sokkoló képek mellé, melyeken látszik: a hajdan szebb napokat is látott megálló a dobálódzás után valóságos katasztrófa sújtotta övezetté vált. Hozzátették, a férfi az eset után bátran elmenekült:

A jó része még most is ott van, csak a nagymenő futott el valamiért, de még biztosan lesz alkalmunk diskurálni vele a történtekről, valahol, valamikor…

– szögezték le csalódottan. Lapunk elérte az egyesületet. Elmondták, hogy korábban nem látták még ezt az embert a környéken:

Szerintük nem helyi lehet, megeshet, hogy vidékről jött. De egyébként is: mostanában borzalmas állapotok uralkodnak több helyen is erre, például Kelenföldön. Már szóltunk is erről, mert kiborító, hogy néz ki a környék

– mondta el a Metropolnak Kovács Tamás Gábor, a Tizenegy Állatvédő Egyesület elnöke. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány ártatlan járókelő részesült a fantom nem kívánt kajáiból, de úgy tudni, az eset miatt a rendőrséget is értesítették.