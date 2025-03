Az őrült nő, informátoraink szerint, a Piknik kertben randalírozik. Több kutyást is kővel dobált, a rendőrség is a helyszínen volt. A Városligeti Facebook közösség szerint garázdaság amit a nő csinál, és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Az őrült nő a Városligetben randalírozik, főként kutyásokra támad Fotó: Pixels/ Illusztráció

Ez a kutyások véleménye

Miért nem kezdenek valamit a bolond hölggyel, aki rendszeresen zaklatja a kutyásokat a Városligetben? Több posztot is olvastam már róla, ma minket is megtalált, sajnos… Azt sérelmezte, hogy "a kutyáim miért a Városligetben hugyoznak, és miért nem az én arcomba?” Iszonyatosan agresszív, a bőröndjével hadonászik és összefüggéstelenül beszél.

- írják a Városligeti kutyások csoportjában.

A felháborodott gazdik szerint a nő, nap mint nap a kutyafuttatók környékén ólálkodik, és ok nélkül támad a békésen sétáló gazdikra.

Egyszerűen nem lehet tőle nyugodtan sétáltatni. A semmiből elkezd ordítani, hogy vigyük el a kutyákat, és ha nem reagálunk, akkor még agresszívabb lesz.

– mesélte egy kutyás.

Őrült nő tartja rettegéseben a városligeti kutyásokat

Többen már a rendőrséghez is fordultak, mivel a nő egyre veszélyesebbé válik. A helyi lakók és kutyások most attól tartanak, hogy a helyzet tovább romolhat, ha nem történik érdemi intézkedés. Egyesek szerint a nő mentális problémákkal küzdhet, míg mások attól félnek, hogy előbb-utóbb komolyabb támadás is történhet.

A kutyások arra figyelmeztetik egymást, hogy legyenek éberek, és amennyiben a nő ismét zaklatni kezdene valakit, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.

Vajon meddig tarthat ez az állapot? Ezt a kérdést teszi fel a Városliget kutyás közössége.