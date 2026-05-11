Titokban férjhez ment - Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének édesapja

Végre lehull a lepel a titkokról. Szabó Zsófi pénteken jelentette be az örömhírt, hogy újra gyermeket hord a szíve alatt. Az is kiderült, hogy titokban már kimondta a boldogító igent szír szerelmének, aki a baba édesapja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 19:15
Pénteken örömteli hír érkezett, amely szinte az egész országot megdöbbentette, hiszen Szabó Zsófi bejelentette, hogy hamarosan másodszor is átélheti az anyaság csodáját. A gyönyörű műsorvezető az örömhírhez ennyit írt: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban”.

Szabó Zsófi babát vár és újra rátalált a szerelem
Kiderült, ki Szabó Zsófi gyermekének az édesapja

Sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon ki lehet a boldog édesapa, hiszen Szabó Zsófi féltve őrizte magánéletét. Korábban csak annyit lehetett tudni, hogy egy szír üzletemberrel van együtt, azonban 2025-ben már arról érkeztek hírek, hogy útjaik különváltak.

Lapinformációk legfrissebb értesülései szerint Szabó Zsófi mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A pár pedig állítólag már egy titkos ceremónia keretein belül már össze is kötötték az életüket.

Abou Watfa luxusékszerekkel és méregdrága karórákkal foglalkozik, a családja által alapított vállalkozásban, az Abou Watfa Est. 1960 óta Szíria első számú óra- és luxusékszer-kereskedője. 1992-ben Bassam Abou Watfa is a családi vállalkozásban kezdett dolgozni, és a cég ma már több mint 17 nemzetközileg elismert márkát képvisel Szíriában. A márka az európai kontinensen is gyökeret vert. Abou Watfa nevéhez köthető a Marquise Budapest, egy luxusórákra és ékszerekre szakosodott üzlet Budapest szívében, az Erzsébet téren, a Kempinski Hotel épületében. Ez az üzlet hivatalos viszonteladója olyan márkáknak, mint a Hublot, a Roger Dubuis, a Messika, a Gucci és a Jaeger-LeCoultre - írja a Bors.

 

 

