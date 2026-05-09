Hoppá! Véletlenül elárulhatta születendő babája nemét Szabó Zsófi

Bombaként robbant a hír a minap, miszerint kisbabát vár Szabó Zsófi. A TV2 műsorvezetője ritkán árult el bármit is a magánéletéről az utóbbi időszakban, így ez a bejelentés sokakat ért váratlanul. Zsófi ekkor elmondta, a kisfia, Mendel is már tűkön ülve várja a kistestér érkezését.

Elszólta magát Szabó Zsófi? Árulkodó részletre figyeltek fel a rajongók / Fotó: Bors

Elszólhatta magát a születendő babája neméről Szabó Zsófi

Egy új fejezet! Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban

- írta a közösségi oldalán közzétett posztjában Szabó Zsófi, néhány fotó kíséretében, amelyek egyikén a szemfülesek rögvest kiszúrtak egy árulkodó részletet.

Az egyik képen, amelyet Szabó Zsófi posztolt, egy kis rugdalózó is látható, amelyen a műsorvezető követői halványkékes árnyalatot véltek felfedezni. Sokan ebből arra következtettek, hogy a műsorvezető ismét kisfiút hord a szíve alatt, habár biztosan egyelőre még nem lehet tudni - vette észre a Life.hu.

A fotót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!