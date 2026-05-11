Eltévedt a 7-es busz: Kelenföld helyett a Balaton partján kötött ki
Úgy tűnik, a navigáció is tud hibázni, vagy csak a nosztalgiavágy volt erősebb a menetrendnél. Megdöbbentő látvány fogadta a napokban a Balatonnál pihenőket: egy minden ízében eredeti 7-173-as gyorsjárat parkolt le a tóparton, mintha csak egy rosszul vett kanyar után Kelenföld helyett a magyar tengernél kötött volna ki.
Vannak pillanatok, amikor az ember csak dörzsöli a szemét és arra gondol, hogy túl sok időt töltött a tűző napon. Ez történt azokkal a nyaralókkal is, akik a napokban Balatonfűzfőre érkezve olyan járművekbe botlottak, amelyek rendesen jó száz kilométerrel arrébb, a pesti dugóban vesztegelnek. Most azonban egy balatoni parkolóban állt a legendás 7-es gyors, mintha csak a sofőr elnézett volna egy kanyart az Erzsébet híd után, és meg sem állt volna a vízig.
A csuklós Ikarus, a jellegzetes piros-kék festésével és a „7-173 GYORS” felirattal, úgy festett a tóparti környezetben, mint egy partra vetett bálna, amely a Thököly úti aszfaltfolyamból a Balaton partra sodródott. Mellette egy másik ex-BKV-s Ikarus is pihent, amely még bizarrabbá tette az összképet: a kijelzőjén ugyanis a „temetőjárat” felirat állt. Adódott a kérdés, hogy talán a budapesti járatok végleg eltévedtek a térképen?
Újpalota helyett a Balatonnál kötöttek ki?
A helyiek és a turisták csak találgatták, mi történhetett.
Talán a sofőr elaludt a végállomáson, és mire felébredt, már a Tihanyi-félszigetet látta?
– viccelődtek a járókelők. A látvány valóban azt sugallta, hogy a buszok egyszerűen elvétették az útvonalat. A 7-173-as busz az 1998-as indulása óta Budapest legforgalmasabb járata volt, amely Újpalota és Kelenföld között ingázott. Soha, egyetlen hivatalos menetrendben sem szerepelt a „Balaton-part” mint lehetséges végállomás.
A „Gyros” becenévre hallgató buszok speciálisan felújított Ikarus 280-asok voltak, sárga kapaszkodókkal és a korukat megelőző utastájékoztató kijelzőkkel. Most azonban nem a Blaha Lujza tér utasai vártak rájuk, hanem a strandpapucsos nyaralók mustrálták hitetlenkedve az ide tévedt monstrumokat.
A rejtélyes parkolás: senki sem tud semmit
A gyanú először a szomszédos autókereskedésre terelődött, tévesen. Az első gondolatunk az volt, hogy talán ők árulják a járműveket. Telefonon azonban választ kaptunk a kérdésünkre és kiderült, hogy véletlen egybeesés csak, hogy éppen a telephelyük előtt vesztegeltek a Ikarusok.
Nosztalgia vagy navigációs hiba?
Aki tehát a napokban a Balatonnál jár, ne lepődjön meg, ha a nádas mellett hirtelen úgy érzi, fel kell mutatnia a bérletét! Lehet, hogy a 7-es busz csak egy kis szabadságra vágyott a pesti beton után, és végre megtalálta az utat a szabadság felé, még ha ez a menetrend szerint lehetetlen is.
Valószínűleg egyébként egy gyűjtő féltett kincseiről van szó, esetleg arról, hogy a kimustrált járműveket megvették, rendbe hozták és kevesebb igénybevétellel járó feladatokra használják. Ezek az Ikarusok évtizedekig a budapesti közlekedés oszlopai voltak, és bár hivatalosan már régen leszerelték őket, úgy tűnik, még mindig képesek meglepetést okozni – még ha ehhez el is kell tévedniük egészen a magyar tengerig.
