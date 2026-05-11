Rátalált a szerelem! Dögös barátnőt villantott a Házasság első látásra sztárja

Hivatalosan is véget ért egy korszak: a Házasság első látásra 3. évadának egyetlen talpon maradt párja, Szilágyi Dani és Tigyi Kármen végleg pontot tett a kapcsolatukra. Bár a Házasság első látásra nézői az utolsó pillanatig reménykedtek benne, hogy a két fitneszőrült szerelme örökké tart majd, a valóság végül közbeszólt. A pár hónapja lezajlott hivatalos válási procedúra után mindkét fél új úton indult el, és bár Dani korábban azt hangoztatta, hogy hallani sem akar nőkről, a sors – és az Instagram – mást mutat.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában sem maradtak együtt a párok

Emlékezetes, hogy a kísérlet végén Dani és Kármen voltak az egyetlenek, akik úgy döntöttek, közösen akarják folytatni az életüket. Az összeköltözés után azonban a hétköznapok szürkesége és a felhalmozott sérelmek gyorsan felőrölték a románcot.

Most, hogy a bíróság is kimondta a válást, kiderült: Kármen már egy új férfi oldalán építi a jövőjét, és ami még meglepőbb, az anyaságról alkotott véleménye is 180 fokos fordulatot vett. Míg a műsorban hallani sem akart gyerekről, új kedvese mellett már el tudja képzelni magát szülőként.

Dani pálfordulása: A magánytól az új szerelemig

Szilágyi Dani a szakítás óta látszólag a fizikai határainak feszegetésébe menekült. Többször hangoztatta, hogy a traumák után nem áll készen egy új kapcsolatra, sőt, még a Miló Vikivel való összeboronálást is határozottan cáfolta.

Elváltam. Közben többet tanultam a kapcsolatokról és sok lehetőség volt arra, hogy új kapcsolatom legyen. Azonban ennek nincs itt az ideje

– írta korábban közösségi oldalán, ám úgy tűnik, a „nincs itt az ideje” állapot gyorsabban elmúlt, mint gondoltuk.

A napokban ugyanis Dani mindenkit meglepett: egy korábbi kijelentésével ellentétben boldogan pózol egy gyönyörű vörös hajú hölgy, Vida Fanni oldalán. A fitneszversenyző és az egykori testépítő fotói alapján egyértelmű a szikra, Dani pedig láthatóan kivirult az új választottja mellett.

Természetesen a rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót. Bár a legtöbben gratuláltak a gyönyörű párhoz, sokan nem állták meg, hogy ne szúrjanak oda Daninak. Mint ismert, az exfeleség, Kármen ragaszkodott mindenáron Budához és ez a lakhelykérdés komoly feszültséget okozott köztük a műsor alatt. A követők most ezen élcelődtek az új barátnő láttán:

Reméljük, nem Budán lakik a hölgy...

– írta az egyik kommentelő. Egy másik követő pedig így fogalmazott: „Végre egy nő, aki mellett Dani nem csak a konditeremben érzi jól magát.” A Házasság első látásra kísérlete tehát bár nem hozott tartós házasságot Szilágyi Daninak, a válás által mégis megkapta azt a tiszta lapot, amire a lelke mélyén vágyott.