Tragédia! Elhunyt a Star Wars színésze - gyászolnak a rajongók

A jelentések szerint a Star Wars színésze, Michael Pennington május 10-én, vasárnap vesztette életét. Színészi munkája mellett ő alapította meg az English Shakespeare Company társulatot, amely William Shakespeare munkáit mutatta be, és széleskörű elismertségre tett szert színházi alakításai révén.

Michael Pennington alakította Moff JerJerrodot a Star Wars: A jedi visszatér című filmben

Gyászol a Star Wars-világ: 82 évesen elhunyt Michael Pennington

Bár filmes munkái is ismertek voltak, Michael Pennington szívéhez a színház világa állt igazán közel. A színész többször is felelevenítette, hogy előadásai után a rajongók rendszeresen felkeresték, hogy a Csillagok háborújáról kérdezzék. Michael Pennington korábban őszintén vallott arról is, miért érzett némi megbánást a Moff Jerjerrod szerepével kapcsolatban:

„Most visszanézem, és úgy gondolom, szörnyen túljátszottam, és a cselekményre sem emlékszem. Mindannyian egy dalért csináltuk, de azt hiszem, ez egyfajta névjegykártyát adott nekünk a filmekhez. Amikor előadás után kijöttem a színészbejáraton, az emberek csak a Star Warsról kérdeztek.”

A neves színész azt is elárulta, hogy az English Shakespeare Company megalapítása karrierje egyik legnagyobb eredménye volt:

„Visszatekintve leginkább a merészség és a valószínűtlenség nyűgöz le. Rengeteg figyelemre méltó történetet adott nekem, amivel szórakoztathatom a közönséget, különösen azokról a kalandokról, amelyekbe belekeveredtünk.”

A rajongók megosztották gyászukat, egy megrázott rajongó így írt: „Az Erő legyen veled, testvér.” Egy másik rajongó pedig legendának nevezte a színészt, és így írt: „Nyugodj békében.”

Michael Pennington halálának oka jelenleg nem ismert - számolt be róla a Mirror.