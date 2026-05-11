Senki nem maradt együtt? Elképesztő fotóval cáfol a Házasság első látásra sztárja

Két éve indult a TV2 sikersorozata. A Házasság első látásra című reality eddigi három évada során rengeteg párért szoríthattak a nézők, sokuk életét és közösségi oldalát azóta is szép számmal követik. A legutóbb széria egyik kulcsszereplője, Deák Rebeka egykori férje, Horváth Zsolt igazán megdobogtatta a rajongók szívét. Egy olyan csoportképet osztott meg a Facebook-oldalán, melyen mindhárom évadból láthatunk ismerős arcokat. Ott mosolyog a 2024-es tavaszi szériából Gál Bogi exe, Szandavári Gergő, Boda Gyöngyi volt férje, Hegedűs Csaba, a két évadban is szerencsét próbáló Bremi Laci mellett a következő évadot Kovács Reni és a tűzoltó Széplaki Zoli képviseli. Míg a 2025-ös adásokat Janicsek Attila, Jagicza Péter és a posztoló Horváth Zsolt képviseli.

Rengetegen drukkoltak Deák Rebeka és Horváth Zsolt házasságának – sajnos hiába. A Házasság első látásra legutóbbi évada is számos fordulatot tartogatott (Fotó: TV2)

Lecsapta a labdát a Házasság első látásra sztárja

Több tucat hozzászólás érkezett a fotóhoz. Az egyik kommentelő ezt írta:

„Jó látni mindannyiótokat! Nem is tudni, kivel mi történt azóta, egyáltalán, van, aki együtt maradt? Sehol, semmit nem látok, nem olvasok erről. (Csak kíváncsiságképpen)!”

„Senki nem maradt együtt”

– írta az érdeklődőnek valaki.

„Dehogynem! Mi.”

– cáfolta Horváth Zsolt.

„Horváth Zsolt, te meg a Becca?”

– érdeklődött a kérdező.

„Akiket a fotókon látsz…”

– pontosított Janicsek Attila, utalva a Zsolt által jelzett, a képen szereplők közötti batáti viszonyra.