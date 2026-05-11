Ettől féltünk! Döbbenetes porvihar tombol az M1-esen

Elképesztő fotó kering az M7-M1 autópálya figyelő Facebook-oldalán. A képet az M1-es autópálya zsámbéki szakaszán készítették hétfő délután. Kérünk mindenkit, óvatosan közlekedjenek az érintett szakaszon, a viharos szél porátfúvást okoz!

Hatalmas porvihar tombol az M1-esen

Fotó: Fotó: M7-M1 autópálya figyelő/Facebook

Sajnos néhány évvel ezelőtt hatalmas tömegbaleset történt hasonló okból, amikor szinte semmit sem lehetett látni a porviharban: akkor harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött a szélsőséges időjárásban. A tragédiában egy ember életét vesztette, 39-en pedig megsérültek, köztük tíz gyermek is, írja a feol.