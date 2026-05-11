Ettől a pasitól szárnyal most Nótár Mary

Mindenkit meglepett: a mulatós énekesnő. Alig robbant be a Burai Krisztiánnal felvett Forgószél, máris vadonatúj dallal jelentkezett. A Kutyabajom című új slágerrel Nótár Mary pár nap alatt felkerült a YouTube felkapott zenék slágerlistájának Top25-ös régiójába. A sikerdal kapcsán nyilatkozott az előadó, kiderült, ki az a pasi, aki miatt szárnyal most Nótár Mary!

Slágergyárostól kapott dalt Nótár Mary

Azért különleges számomra, mert egy nagyon kedves zenésztársam, művésztársam, Biga írta nekem ezt a dalt. Külön megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt nekem szánta

– árulta el Facebook-videójában Nótár Mary.

Heincz Gábor Biga még 2005-ben jelentkezett a TV2 Megasztár című tehetségkutatójának harmadik évadába. A 2012-es és a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe is bekerült. A TV2 The Voice – Magyarország hangja című tehetségkutató műsor énektanára volt Molnár Mártával közösen 2012-ben, egy évre rá a TV2 Sztárban sztár című szórakoztató műsorában szerepelt. Heincz Gábor Biga nem csak előadóként, de dalszerzőjeként is ismert. Egyik legnagyobb slágere a Varga Viktor és DR BRS társaságában felvett Koccintós, melynek klipje 50 milliós nézettséggel büszkélkedhet a YouTube-on. 2025-ben karácsonyi dallal lepte meg a könnyűzene szerelmeseit: Janicsák Veca, Nagy Adri és Király Viktor társaságában készült el az Itt a Karácsony című ünnepi felvétel.

2026-ban pedig Heincz Gábor Biga a kifejezetten Nótár Marynek írt Kutyabajommal tarol. A dalhoz retró hangulatú klip készült, mely pár nap alatt felkerült a YouTube felkapott zenék slágerlistájának első 25 helyezettje közé.