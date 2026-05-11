"Azt gondoltam, a kutyám csak túl ragaszkodó" - Kiszagolta gazdája súlyos betegségét a hűséges eb

Nem gyanakodott semmi különösre az a nő, akinek addig inkább távolságtartó tacskója hirtelen nagyon ragaszkodóvá vált. A hűséges eb azonban már akkor megérezte, hogy a gazdája rákban szenved, amikor a Manchesterben élő Meg Jones még csak tompa fájdalmat tapasztalt a bal lábában, amit az isiásznak tulajdonítottak az orvosok.

Megérezte gazdáján a rákot a hűséges kutya

Miután felállították az isiászról szóló diagnózist, a 26 éves nő arra lett figyelmes, hogy a törpe tacskója, Samson, a szokásosnál jobban vágyik a figyelemre, és folyamatosan a hasára akar feküdni. Mint mondta, a négyéves eb korábban inkább távolságtartó volt, ám akkortájt mindig a közelében szeretett volna lenni.

Két hónappal később Meg egy kiütést fedezett fel a bal lábán, így időpontot szerzett a manchesteri Wythenshawe Kórházba, ahol vérvizsgálatot végeztek, majd 2024 januárjában az orvosok közölték a nővel a lesújtó hírt: akut leukémiában szenved.

A leukémia a fehérvérsejtek rákja, az akut leukémia pedig gyors és agresszív előrehaladást jelent, ami általában azonnali kezelést igényel.

Meget sokkolta a diagnózis, ugyanakkor abban a pillanatban az is világossá vált számára, miért viselkedett Samson olyan különösen.

A nő ezt követően kemoterápiás kezelésen esett át, majd 2024 októberében remisszióba került, ám 2025 júliusában kiújult a rákja. Meg 2025 novemberében CAR T-sejtes terápiát kapott, ennek hála pedig mára már teljesen rákmentes.

Kezdetben lábzsibbadás és egy nagyon mély, tompa fájdalom alakult ki. A háziorvosom isiászt diagnosztizált nálam, de a helyzet egyre rosszabbá vált, mindenféle véletlenszerű tünet kezdett előjönni, és tudtam, hogy valami nincs rendben. Először akkor figyeltem fel Samson különös viselkedésére, amikor már komoly fájdalmaim voltak. Szereti a saját terét, és tud ragaszkodó is lenni, de csak akkor, amikor akar

- idézte fel a történteket Meg, hozzátéve, a kutyusa ekkor már szinte mániákusan mindig rajta akart feküdni - volt, hogy a párjának kellett leszednie róla, mert ő maga túl fáradt volt ehhez. Samson viselkedése végül akkor tért vissza a megszokotthoz, amikor a nő kezelése megkezdődött.

Amikor ezt elmeséltem a kórházban egy nővérnek, azt felelte, daganatok esetében a macskák és a kutyák a daganat közelében ülnek le. A vérráknál azonban mindenhol jelen van, így 100 százalékig érezte a szagát

- fűzte hozzá Meg, aki a lábfájás mellett más tüneteket is tapasztalt, így például az éjszakai izzadást, az ekcémát, és azt, hogy könnyedén a fejébe szállt az ital, ám akkor ezeknek még nem tulajdonított nagy jelentőséget, csak utólag állt össze a kép.