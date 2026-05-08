Szorongást állapítottak meg a 10 éves kisfiúnál - 48 órányira volt a haláltól

Az orvos a 41 éves Penny Saltmarsh 10 éves fiának, Arthur Saltmarshnak, a hirtelen súlycsökkenését és légzési nehézségeit szorongásnak tulajdonította, azonban kiderült a fájdalmas igazság: Arthur rákkal küzdött.

Penny Saltmarsh 2025 januárjában vitte el először egészséges, focimániás fiát orvoshoz, amikor a fiú légszomjjal küzdött, de az orvosok megnyugtatták és azt mondták neki, hogy csak vírusfertőzése van, ami majd elmúlik. Amikor azonban Arthur tünetei súlyosbodni kezdtek, ismét ellátogattak az orvoshoz. Csak ekkor vették észre, hogy a 10 éves fiú nehezen tart szemkontaktust. Penny állítása szerint tüneteit kezdetben szorongásnak diagnosztizálták.

Néhány nappal később azonban a hatgyermekes édesanya és férje pánikba estek, amikor észrevették, hogy Arthur mellkasának egyik oldala négyszer akkora, mint a másik, ezért azonnal kórházba vitték. Az ultrahang vizsgálat végül kimutatta, hogy több mint három liter folyadék gyűlt össze Arthur tüdejének a környékén, ami miatt összeesett a tüdeje, és a szíve is terhelésnek volt kitéve. Az orvosok szerint túl kockázatos lett volna altatásba helyezni a fiút, ezért kénytelenek voltak nyugtatót adni neki, hogy a folyadék egy részét elvezessék.

2025 februárjában kiderült a lesújtó diagnózis: Arthur T-sejtes limfoblasztos limfómában szenved, ami egy ritka és gyorsan terjedő típusú vérrák.

Őszintén szólva azt hittem, álmodom. Azt gondoltam: 'Ez nem a valóság', olyan volt, mint egy rémálom. Nagyon-nagyon nehéz volt

- emlékezett vissza Penny.

Arthur 2025 februárja és októbere között négy kúrás intenzív kemoterápiás kezelést kapott, és a mellkasában lévő daganat mára eltűnt, de 2028 júniusáig folytatni fogja a kezelést.

Most Pennyi arra buzdítja a többi szülőt, hogy álljanak ki a gyermekük mellett, ha gyanítják, hogy valami nincs rendben:

„Ha a megérzésed azt súgja, hogy valami nem stimmel, vagy ha a fejedben vészharangok csengnek, akkor nyomást kell gyakorolnod. Ő a te gyermeked, és te vagy ott, hogy kiállj érte” - idézte Pennyi szavait a Mirror.