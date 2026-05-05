24 órával a diagnózis után meghalt a 9 éves kislány

A kilencéves Millie Rose Hedley mindössze 24 órával azután vesztette életét, hogy a rák egy ritka fajtáját diagnosztizáltak nála. A meghalt kislányát gyászoló édesanyja, Kimberley Hedley beszélt a veszteségéről.

Millie egy éven át szenvedett olyan tünetektől, mint a csontfájdalom és a rendkívüli fáradtság, mielőtt tavaly december 22-én életét vesztette.

Millie egy gyönyörű, szerető és jószívű kislány volt, hatalmas mosollyal és a legkedvesebb lélekkel. Mindössze kilenc évesen boldogságot vitt magával, ahová csak ment, mindig segített másoknak, és mélyen törődött mindenkivel a környezetében

– mondta a 30 éves Kimberley. Az édesanya hozzátette, hogy Millie szenvedélyesen szeretett énekelni, táncolni és minden helyiséget örömmel és energiával töltött meg.

„Mindig emlékezni fogunk kedves szívére, vidám természetére és az általa olyan önzetlenül osztogatott szeretetre.”

A kilencéves kislány gyakran küzdött betegségekkel, amit a szülők többször is felvetettek az orvosoknak. Kimberley elmondta, hogy Millie annyira gyenge volt, hogy halála előtt az orvosi rendelőbe vezető úton neki kellett cipelnie. Akkor még azt hitték, hogy influenzás. Ám pár napon belül Millie-t kórházba kellett szállítani, miután hányni kezdett és nem tudta megtartani a folyadékot.

Amikor a család megérkezett a sürgősségire, lesújtó hírt közöltek a családdal: Millie akut myeloid leukémiával (AML) küzd. Egy gyermekintenzív-szállító csapat átszállította egy speciális kórházba, ám a gyermek egészségügyi állapota tovább romlott. Az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére Millie kevesebb mint egy nappal a diagnózis felállítása után életét vesztette.

A család azt szeretné, ha az emberek tisztában lennének az akut myeloid leukémia jellegzetes tüneteivel. Ezek közé tartozik a sápadtság, a fáradtság és a légszomj, valamint a fogyás. Illetve ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek.

A család februárban megemlékezést tartott Millie életéről, ahol barátai, szerettei és tanárai emlékeztek rá – számolt be róla a Mirror.