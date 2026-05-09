„Az orvosok lemondtak róla, Rebeka mégis mindenkit sokkol!” – megható fordulat a nyitott gerinccel született kislány életében
Hétéves kora ellenére elképesztő kitartással küzd nap mint nap Rebeka. A kislány nyitott gerinccel született, és most olyan fordulat történt az életében, amire még a családja sem számított. A kislány állapota javuló tendenciát mutat, miközben végre egy szerető iskolai közösségben is megtalálta a helyét.
Hihetetlen erőről és akaratról tesz tanúbizonyságot a hétéves Rebeka, aki nyitott gerinccel született, és akiről sokan, még az orvosok sem hitték volna, hogy ilyen fejlődésre lesz képes. A kislány családja évek óta emberfeletti harcot vív, de most olyan örömhírt osztottak meg, amitől sokak szemébe könny szökött.
Csodának nevezik a családnál Rebeka fejlődését: javulást mutat a gerince
A Vasok család nap mint nap küzd Rebeka jövőjéért. Hisznek abban, hogy a sok szenvedés, fájdalom és kitartás végül egy boldog, egészséges gyermekkorhoz vezet. Ezért minden követ megmozgatnak, segítséget kérnek, és amit kaptak, az minden várakozásukat felülmúlta: szeretetet, támogatást és reményt.
Valami történt… megtört a jég! Rebeka egyre jobban beilleszkedik az iskolába és nagy szeretettel veszik körül. Nagyon jó úton haladunk, és ő is egyre komolyabban veszi az akadályokat. Ha így haladunk akkor a cél még közelebb van számunkra, az egészséges járás már a szemünk előtt van
– osztotta meg gondolatait Vasok Adrien Bianka, Rebeka édesanyja.
A család mindennapjai egy pillanatra sem könnyűek: iskola, terápiák, munka és folyamatos fejlesztések töltik ki az életüket. Rebeka az óvodás éveinek nagy részét kezeléseken töltötte, ezért az iskola kezdete valóságos rémálomnak tűnt.
Döcögősen indult minden. Rebus sokszor próbálta kihúzni magát a feladatok alól. De úgy érzem, megkomolyodott az iskolában
– tette hozzá az anyuka.
Aztán jött a váratlan fordulat. A kislány tanító nénije olyan szeretettel és türelemmel fordult Rebeka felé, hogy a család szerint szinte csoda történt. A korábban bizonytalan kislány ma már maga kéri, hogy tanulhasson.
Még mindig hihetetlen számomra, amikor látom itthon dolgozni. Rajzol, ír, kézimunkázik, betűzve olvassa ki a szavakat
– folytatta büszkén az édesanya.
A legszívmelengetőbb pillanat azonban csak ezután következett.
Te olyan vagy, mint a harmadik anyukám
– mondta Rebeka a tanárnőjének.
Az édesanya szerint ennél nagyobb megnyugvást elképzelni sem lehetett: végre olyan közösségre találtak, ahol a kislányt teljes szívből elfogadják. De a harcnak még nincs vége. Rebeka számára továbbra is létfontosságúak a terápiák, különösen azért, mert jelenleg a gerincferdüléssel küzdenek. Az orvosok korábban nem sok jóval biztatták őket.
Mindig mondanak ilyen általánosságokat, hogy egy bizonyos fokú gerincferdülés már csak romlani képes… De én hittem benne, hogy Rebeka erre is rácáfol
– fogalmaz az anyuka. És úgy tűnik, igaza lett.
A vakációjuk sem pihenéssel telt: egyik fejlesztésről mentek a másikra, hogy tovább harcoljanak Rebeka álmaiért.
Vannak nehéz napok, és lesznek is. De vannak céljaink, álmaink, és szeretnénk egy szabadabb, jobb életet biztosítani Rebekának. Ha így haladunk, van rá esély, hogy nem kell a műtét
– zárta gondolatait Adrien, Rebeka kislányával kapcsolatban.
A család végül könnyek között mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatják őket. A tanító néninek, a barátoknak, és azt üzeni a harcot soha nem adják fel, és ezek a pozitív energiák tovább viszik őket ebben a nehéz harcban a járás szabadságáért.
