"Éreztem, hogy valami eltalál”– Várakozó embereket vesznek célba Pesterzsébeten, fontos figyelmeztetést tett közzé az egyik áldozat

Megdöbbentő esetről számolt be a Metropol egyik olvasója. Pesterzsébeten az egyik buszmegállóban várakozott, amikor valami váratlanul eltalálta. Kiderült, hogy egy airsoft tölténnyel lőtték meg. Már többen is tapasztaltak hasonlót a környéken.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.05.11. 20:00
Amikor az ember a buszra vár, nem éppen azzal számol, hogy rálőnek. Még ha „csak” egy airsoft fegyverrel is. A Pesterzsébeten élő K. Dávid elmondása szerint valaki szándékosan tüzet nyitott rá, amikor munkába igyekezett volna. Először nem érdekelte, el is felejtette az esetet, ám kiderült, hogy mások is hasonlóan jártak, mint ő. 

Airsoft fegyverrel lövöldöznek Pesterzsébeten

Egyre többen számolnak be arról, hogy Pesterzsébeten eltalálja valaki őket műanyag golyókkal. Mivel már a sokadik eset történik, ezért feltételezhetően szándékosságról lehet szó. Az egyik „áldozat” szerint fiatalok szórakozhatnak a járókelőkkel. 

Május 8-án épp munkába igyekeztem. Reggel megálltam a Ady Endre utcai megállóban és nyomkodtam a telefonomat. Nem sokkal később éreztem, hogy valami eltalál. A pólómat találta el a hátamon. Őszintén csak egy kis csípést éreztem és azt, mintha nekem szállna valami. Amikor lenéztem, akkor láttam meg, hogy egy műanyag golyó volt az. Ezeket felismerem, mert airsoft fegyverekbe való. Szerintem rám lőttek poénból… 

- mondta el. K. Dávid.

Másokkal is előfordult már, ezt a közösségi oldalon jelezték Fotó: olvasói/Hello pesterzsébetiek

A férfit végül nem is érdekelte az eset, nem esett baja, kár sem érte, így elfelejtette a dolgot. Ám aztán Pesterzsébeten a közösségi oldalon valaki szintén megosztott egy hasonló történetet. 

Nagyon meglepődtem, hogy enm csak én tapasztaltam ilyet. A férfi azt írta: „Vigyázzatok, mert valakinek az a szórakozása, hogy airsoft töltényekkel lövöldöz embereket autóból. Engem is most talált el az Ady Endre utcai buszmegállóban aztán továbbhajtottak.” Szóval lehet, hogy nem is a házakból, hanem kocsikból lőnek… Én csak azt szeretném, ha nem történne ilyen esett több, mert még a végén kilövik valaki szemét…

 - zárta. 
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
