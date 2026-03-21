A Házasság első látásra sztárja: Remélem, hazudtak nekem!

A legnagyobb gyengeségem talán a késés. Tudom, hogy tök gáz, és igyekszem fejlődni benne, de ez nehéz. Akik igazán jól ismernek, azok tudják, hogy nekem hazudni kell az érkezésről. És ami a legrosszabb: örülök, hogy hazudnak. Most épp egy forgatásról kések, éppen négy perce. Rohadtul remélem, hogy most éppen hazudtak nekem az érkezésről!