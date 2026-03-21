A Házasság első látásra sztárja: Remélem, hazudtak nekem!
Az egykori feleség elárulta a legnagyobb gyengeségét. A Házasság első látásra sztárja tudja, hogy ez tök gáz.
Nem köntörfalazott Deák Rebeka, amikor a legnagyobb gyengeségéről beszélt. A Becca művésznéven ismert énekesnő a Házasság első látásra című reality 2025-ös évadában Horváth Zsoltnak mondta ki a boldogító igent, ám az ígéretesen indult kapcsolat végül nem várt fordulatot, válást és pereskedést hozott. A nézők közül sokan Zsolt mellé álltak, ám a sminkesként is dolgozó énekesnő is komoly rajongótáborral büszkélkedhet – egyik TikTok-videója 810 ezres nézettségnél jár! Apropó TikTok! Becca ezen a közösségi médiafelületen vallott a legnagyobb gyengeségéről.
A Házasság első látásra sztárja igyekszik fejlődni, de...
A legnagyobb gyengeségem talán a késés. Tudom, hogy tök gáz, és igyekszem fejlődni benne, de ez nehéz. Akik igazán jól ismernek, azok tudják, hogy nekem hazudni kell az érkezésről. És ami a legrosszabb: örülök, hogy hazudnak. Most épp egy forgatásról kések, éppen négy perce. Rohadtul remélem, hogy most éppen hazudtak nekem az érkezésről!
– mondta Deák Rebeka a TikTok-videójában.
