Érettségizés közben robbant be a magyar futball nagy reménysége – Videó

A labdarúgó-pályafutása és élete legjelentősebb napjait éli Nyers Ádám. A 18 éves, magyar U19-es válogatott csatár volt a vasárnapi Honvéd-Vasas „NB I-es rangadó” nyerőembere az NB II utolsó előtt fordulójában. A két, már biztosan az élvonalba jutott rivális telt házas kispesti derbijén két gólt (és egy kapufát) lőtt, sőt, hasznos mezőnymunkát is végzett. Pedig akkor sem tehetett volna neki szemrehányást senki, ha másutt járnának a gondolatai – hiszen ezekben a napokban érettségizik.

Nyers tavaly novemberben éppen a Vasas elleni idegenbeli 2-1-es Honvéd-győzelem során mutatkozott be a kispestiek proficsapatában, de igazán meghatározó feladatot, kezdőcsapatbeli szerepeket a téli szünet óta kap Feczkó Tamás vezetőedzőtől.

Az első gólját februárban, Csákváron szerezte, áprilisban betalált a Mezőkövesd ellen is, most pedig – miután a kispestiek múlt héten, egy szegedi 0-0-val bebiztosították a visszajutást az NB I-be, az angyalföldiek elleni presztízsrangadón duplázott (a Vasas részéről Urblík József 11-esből egyenlített, míg a harmadik Honvéd-gólt a becserélése utáni első labdaérintéséből Kántor Kevin fejelte).

Most érettségizik a derbi kispesti hőse

„Nagyon boldogok voltunk, és jó érzés volt a szurkolókkal együtt ünnepelni. Szerintem ez minden labdarúgó pályafutásában különleges pillanat. Ezt követően a csapattal az öltözőben is együtt ünnepeltünk,

sajnos a buszon viszont már nem voltam ott, siettem haza, mert másnap érettségiztem. Hétfőn magyarból, kedden matekból, majd töriből

– sorolta Nyers Ádám a szegedi ünneplés és a Vasas elleni rangadó közti plusz programját a Honvéd honlapján.

Érzése szerint összességében jól sikerült az érettségije – a Honvéd-Vasas meccs jelentette „vizsgája” pedig egyenesen kiválóan (utóbbit a 22 éves, szintén a kispesti akadémián nevelkedett Pekár Istvánnak is köszönhette, aki mindkét Nyers-gól előtt labdát szerzett és gólpasszt adott neki).

„A gólom mellett volt egy kapufám és egy másik helyzetem is, amikor elengedtem a labdát. Ezeket kicsit sajnálom, de nem akarok telhetetlen lenni. Örülünk a győzelemnek, ez volt a legfontosabb” – nyilatkozta Nyers Ádám.