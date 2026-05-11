Valóra vált rémálom: a terhesség alatt kapta meg a rákdiagnózist az édesanya
Az édesanya már azt hitte, hogy döntenie kell a gyógyulás és a baba egészsége között.
Egy várandós édesanya élete egyik legnehezebb időszakát élte át, amikor a terhessége alatt mellrákot diagnosztizáltak nála, és az első orvosi szakvélemény kimondta, a babája valószínűleg nem élné túl a szükséges kezeléseket. A 35 éves Regina - becenevén Reggie -, Hong második gyermekét várta, amikor egy gyanús csomót fedezett fel a mellében, ezért azonnal orvoshoz fordult.
A mellrák kezelése nem hatott a baba egészségére
A vizsgálatok során egy 4,2 centiméteres daganatot és egy érintett nyirokcsomót tártak fel a nő szervezetében. Reggie ekkor mindössze 15 hetes terhes volt, és az orvosa azt közölte vele, a kemoterápia túl veszélyes lenne a magzatra, így a baba valószínűleg nem maradna életben a szükséges rákkezelés mellett.
A 35 éves nő és férje, Allen Hong teljesen összetörtek a hallottaktól. Reggie tudta, hogy hajlandó teljesen lemondani a kezelésről, ha az azt jelentené, hogy megmentheti születendő kislánya életét. Az édesanyának azonban végül nem kellett meghoznia ezt a döntést, miután kiderült, hogy az orvosa értékelése téves volt.
A házaspár egy második szakvéleményt is kikért a Kansasi Egyetem Egészségügyi Központjától. Az ottani specialisták megnyugtatták őket, hogy megfelelő orvosi felügyelet mellett a mellrák kezelése összeegyeztethető az egészséges terhesség fenntartásával. Dr. Marc Parrish, az anya-magzati gyógyászat szakértője, aki Reggie kezelőcsoportjának tagja volt a Kansasi Egyetem Egészségügyi Központjában, elmondta, sokan tévesen azt gondolják, hogy a kemoterápia minden esetben káros a magzatra. Kiemelte, bár a kemoterápiát az első trimeszterben kerülni kell, a 12. hét után az egészségügyi hatások minimálisak.
Mint tudjuk, legyengítheti a csecsemők immunrendszerét, és vérszegénységet okozhat náluk, azonban mindkettő korrigálható a méhen kívül
- tette hozzá a szakértő.
Reggie ezt követően kemoterápián esett át, miközben az orvosok folyamatosan figyelemmel követték a baba állapotát. A kezelések hatására a daganat mérete 1,9 centiméterre csökkent.
Az édesanya végül egészséges kislánynak adott életet, akit a férjével Elenának neveztek el: Reggie elmagyarázta, a név jelentése „fény a sötétségben”, ami tökéletesen kifejezi, mit jelentett számukra a gyermekük abban az embert próbáló időszakban.
Az immár kétgyermekes anya idén januárban masztektómián (emlőeltávolításon) és nyirokcsomó eltávolításon is átesett, majd az orvosok azt a jó hírt közölték, hogy rákmentes.
Bár még hosszú út áll előttünk – folyamatos kezelések, felépülés és újjáépítés –, de idáig eljutni hatalmas mérföldkőnek tűnik mindazok után, ami az elmúlt év során történt velünk
- mondta el a boldog férj, Allen, a People beszámolója szerint.
