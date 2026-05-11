Valóra vált rémálom: a terhesség alatt kapta meg a rákdiagnózist az édesanya

Egy várandós édesanya élete egyik legnehezebb időszakát élte át, amikor a terhessége alatt mellrákot diagnosztizáltak nála, és az első orvosi szakvélemény kimondta, a babája valószínűleg nem élné túl a szükséges kezeléseket. A 35 éves Regina - becenevén Reggie -, Hong második gyermekét várta, amikor egy gyanús csomót fedezett fel a mellében, ezért azonnal orvoshoz fordult.

A mellrák kezelése nem hatott a baba egészségére

A vizsgálatok során egy 4,2 centiméteres daganatot és egy érintett nyirokcsomót tártak fel a nő szervezetében. Reggie ekkor mindössze 15 hetes terhes volt, és az orvosa azt közölte vele, a kemoterápia túl veszélyes lenne a magzatra, így a baba valószínűleg nem maradna életben a szükséges rákkezelés mellett.

A 35 éves nő és férje, Allen Hong teljesen összetörtek a hallottaktól. Reggie tudta, hogy hajlandó teljesen lemondani a kezelésről, ha az azt jelentené, hogy megmentheti születendő kislánya életét. Az édesanyának azonban végül nem kellett meghoznia ezt a döntést, miután kiderült, hogy az orvosa értékelése téves volt.

A házaspár egy második szakvéleményt is kikért a Kansasi Egyetem Egészségügyi Központjától. Az ottani specialisták megnyugtatták őket, hogy megfelelő orvosi felügyelet mellett a mellrák kezelése összeegyeztethető az egészséges terhesség fenntartásával. Dr. Marc Parrish, az anya-magzati gyógyászat szakértője, aki Reggie kezelőcsoportjának tagja volt a Kansasi Egyetem Egészségügyi Központjában, elmondta, sokan tévesen azt gondolják, hogy a kemoterápia minden esetben káros a magzatra. Kiemelte, bár a kemoterápiát az első trimeszterben kerülni kell, a 12. hét után az egészségügyi hatások minimálisak.

Mint tudjuk, legyengítheti a csecsemők immunrendszerét, és vérszegénységet okozhat náluk, azonban mindkettő korrigálható a méhen kívül

- tette hozzá a szakértő.

Reggie ezt követően kemoterápián esett át, miközben az orvosok folyamatosan figyelemmel követték a baba állapotát. A kezelések hatására a daganat mérete 1,9 centiméterre csökkent.

Az édesanya végül egészséges kislánynak adott életet, akit a férjével Elenának neveztek el: Reggie elmagyarázta, a név jelentése „fény a sötétségben”, ami tökéletesen kifejezi, mit jelentett számukra a gyermekük abban az embert próbáló időszakban.