Május 11-e a közlekedési kultúra napja – mutatjuk az idei programkínálatot

Május 11-én minden évben a közlekedésben és a mindennapokban való kulturált viselkedésre hívják fel a figyelmet. Az idei közlekedési kultúra napjához kapcsolódó programok egész héten tartanak majd. Íme a lista!

Létrehozva: 2026.05.11. 17:15
közlekedés közlekedési kultúra BKK

A közlekedési kultúra napjának megtartását először 2015. május 11-én kezdeményezte a magyar szaktárca és társszervezetei, a civil szervezetekkel karöltve, azóta pedig minden évben megrendezik. Mutatjuk 2026-ban milyen programokon lehet részt venni ebből az alkalomból!

Május 11-e a közlekedési kultúra napja. Több helyszínen is lesznek ehhez kapcsolódó programok
Mi is az a közlekedési kultúra napja?

A figyelemfelhívó nap Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) társelnökének kezdeményezésére indult 2015-ben, és minden évben május 11-én tartjuk. Az eseménysorozat alapgondolata, hogy a közlekedés nem csupán eljutás A-ból B-be, hanem egy társadalmi érintkezési forma, ahol a türelem és az udvariasság életeket menthet. A nap központi üzenete az összefogás: legyen szó gyalogosról, autósról vagy kerékpárosról, közös célunk a biztonságos hazaérkezés. A kezdeményezés mára országos mozgalommá nőtte ki magát, amelyhez civilek, hatóságok és közlekedési vállalatok egyaránt csatlakoznak és szerveznek különböző programokat.

Ilyen programok lesznek a fővárosban a közlekedési kultúra napja alkalmából

2026-ban több napon át tartó programsorozattal készülnek a szervezők a közlekedési kultúra fejlődését célzó kezdeményezéshez. A BKK például május 11-én közös mozizással várja az érdeklődőket, az azt követő napokban pedig tematikus városi sétákon és bringázásokon mutatják meg, hogyan látják a munkatársai Budapest közlekedés- és városfejlesztését. A fővárosi közlekedők emellett részt vehetnek több helyszínen bringás reggeliken (05.12.), tematikus sétákon és üzemlátogatásokon. A gyerekek pedig az Árkádban vehetnek részt KRESZ kalandokban, ahol játékos formában tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait.

A programokról részletesebben

A központi események szíve idén a Hungaroring lesz, ahol május 11-én nemcsak szakmai díjátadókat tartanak, hanem interaktív módon is várják a közönséget. A helyszínen közlekedésbiztonsági bemutatókkal és egyedi kiállításokkal készülnek a szervezők, ahol a gyakorlatban is megtapasztalhatóak a kulturált közlekedés alapjai. A fővárosban és környékén a BKK és más partnerek révén pedig a szemléletformálásé lesz a főszerep. Részt vehetünk többek között:

  • a Rákóczi híd vezetett bejárásán,
  • egy nyílt napon a STRABAG budapesti aszfaltkeverő üzemében,
  • a BKK Forgalomirányítási Központjában tartott céglátogatáson,
  • a Magyar Tudományos Akadémián tartott programokon,
  • az Extrem Day-en a Nagybani Piacon,
  • egy közlekedésbiztonsági előadáson a Budapest–Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem óvodában.

A programok részletes leírása itt található!

További programok az idei kínálatból

Program típusaHelyszínProgram
Flashmob és átkelésCegléd (Főtér környéke)Közös szurikátás biztonsági bemutató gyerekekkel.
Aktív Kalandor túrákKiemelt kerékpárutakJelöld meg és teszteld a kedvenc bringás útvonalad!
Biztonsági Eszköz-fotózásOrszágos (Online)Fotózd le a biztonsági öv vagy sisak helyes használatát!
Podcast és VitafórumMAUT / YouTubeCsatlakozz a beszélgetéshez kommentben az üzenetről!
Közlekedési VideópályázatOrszágos (Online)Rövidfilm készítése a látás és láthatóság fontosságáról.

 

