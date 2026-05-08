Sokkoló! Dühös lett, mert nem tudta megelőzni az előtte haladót, ezért büntetőfékezett az M1-esen

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki vészfékezéssel büntette a szabályosan közlekedő autóst.

Büntetőfékezéssel próbálta büntetni a szabályosan közlekedőt

Fotó: Ügyészség

A vádirat szerint a férfi 2024 júniusában, az M1-es autópályán Győr felől Budapest irányába közlekedett, előtte haladt a sértett. A férfi dühös lett, mert a lassabban közlekedő sértettet a forgalmi viszonyok miatt nem tudta megelőzni. A vádlott a megfelelő követési távolságot nem tartotta be, többször megközelítette a sértett autóját, és fényszóróját is felvillantotta. A férfi a belső és a külső forgalmi sávot váltogatva közlekedett, melynek során nem megfelelő oldaltávolságot tartva behaladt a sértett mellé. Miután a férfinak sikerült megelőznie a sértettet, előtte többször intenzíven fékezett, amely miatt a sértett az autópálya jobb széle felé kormányozta az autóját. Ezt követően a vádlott hirtelen vészfékezett, és megállt, ezzel a sértettet vészfékezésre és megállásra kényszerítve. Ezt követően a vádlott Budapest irányába távozott, írja az Ügyészség.

A vádlott több KRESZ-szabályt is megszegett közlekedése során, mellyel a sértett és utasa életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztette.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja, akinek a bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

A fedélzeti kamera felvételén az látszódik, ahogy a vádlott intenzív fékezése miatt a sértett gépkocsijával megközelíti a vádlottat.