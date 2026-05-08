RETRO RÁDIÓ

Sokkoló! Dühös lett, mert nem tudta megelőzni az előtte haladót, ezért büntetőfékezett az M1-esen

Az eset még 2024 júniusában történt. Amikor az autós dühös lett és ezért büntetőfékezett az M1-esen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 19:44
büntetőfék büntetőfékezés Győr

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki vészfékezéssel büntette a szabályosan közlekedő autóst.

Büntetőfékezéssel próbálta büntetni a szabályosan közlekedőt
Büntetőfékezéssel próbálta büntetni a szabályosan közlekedőt
Fotó: Ügyészség

Büntetőfékezéssel próbálta büntetni a szabályosan közlekedőt

A vádirat szerint a férfi 2024 júniusában, az M1-es autópályán Győr felől Budapest irányába közlekedett, előtte haladt a sértett. A férfi dühös lett, mert a lassabban közlekedő sértettet a forgalmi viszonyok miatt nem tudta megelőzni. A vádlott a megfelelő követési távolságot nem tartotta be, többször megközelítette a sértett autóját, és fényszóróját is felvillantotta. A férfi a belső és a külső forgalmi sávot váltogatva közlekedett, melynek során nem megfelelő oldaltávolságot tartva behaladt a sértett mellé. Miután a férfinak sikerült megelőznie a sértettet, előtte többször intenzíven fékezett, amely miatt a sértett az autópálya jobb széle felé kormányozta az autóját. Ezt követően a vádlott hirtelen vészfékezett, és megállt, ezzel a sértettet vészfékezésre és megállásra kényszerítve. Ezt követően a vádlott Budapest irányába távozott, írja az Ügyészség.

A vádlott több KRESZ-szabályt is megszegett közlekedése során, mellyel a sértett és utasa életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztette.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja, akinek a bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

A fedélzeti kamera felvételén az látszódik, ahogy a vádlott intenzív fékezése miatt a sértett gépkocsijával megközelíti a vádlottat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu