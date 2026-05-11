Ma van a közlekedési kultúra napja: ilyen programok lesznek ennek alkalmából

A közlekedési kultúra napjának megtartását először 2015. május 11-én kezdeményezte a magyar szaktárca és társszervezetei, a civil szervezetekkel karöltve. A közlekedési kultúra kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy. Nem pusztán azért, mert kulturált körülmények és udvarias, előzékeny emberek között jó érzés közlekedni, hanem azért is, mert a kulturált közlekedés egyben biztonságosabb is. Ennek okán a napokban figyelemfelhívó rendezvényeket tartanak az ország különböző pontjain előadásokkal, közösségi közlekedési hangos bemondásokkal, vizuális feliratokkal.

Ilyen programok lesznek a fővárosban a közlekedési kultúra napján

2026-ban több napon át tartó programsorozattal készülnek a szervezők a közlekedési kultúra fejlődését célzó kezdeményezéshez. A BKK például május 11-én közös mozizással várja az érdeklődőket, az azt követő napokban pedig tematikus városi sétákon és bringázásokon mutatják meg, hogyan látják a munkatársai Budapest közlekedés- és városfejlesztését. A részletes programok itt olvashatók. A fővárosi közlekedők emellett részt vehetnek több helyszínen bringás reggeliken, tematikus sétákon és a Ludovika Fesztivál biztonságtechnikai bemutatóin is. A gyerekeket interaktív KRESZ-parkok és pályaorientációs napok szórakoztatják majd az Árkádban, az Olimpiai Parkban és Óbudán, miközben a felnőttek az Autotech Future kiállításon ismerkedhetnek a technikai újdonságokkal. A kapcsolódó programokról itt lehet bővebben tájékozódni.

145 éve ezen a napon született a helikopter feltalálója

Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atyja, a PKZ helikopter feltalálója 1881. május 11-én született Budapesten. Munkatársaival, Petróczy Istvánnal és Zurovetz Vilmosan közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ-helikopter néven vált ismertté. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla. Sőt, az amerikai légierő (USAF) védőszentjének, a szuperszonikus légi közlekedés atyjának, valamint a rakétatechnológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is őt tarják.