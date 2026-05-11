Ma van a közlekedési kultúra napja: ilyen programok lesznek ennek alkalmából
Május 11-én hagyományosan a közlekedésben és a mindennapokban való kulturált viselkedésre hívják fel a figyelmet. Mutatjuk, milyen programokon lehet részt venni az idei közlekedési kultúra napján a fővárosban.
A közlekedési kultúra napjának megtartását először 2015. május 11-én kezdeményezte a magyar szaktárca és társszervezetei, a civil szervezetekkel karöltve. A közlekedési kultúra kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy. Nem pusztán azért, mert kulturált körülmények és udvarias, előzékeny emberek között jó érzés közlekedni, hanem azért is, mert a kulturált közlekedés egyben biztonságosabb is. Ennek okán a napokban figyelemfelhívó rendezvényeket tartanak az ország különböző pontjain előadásokkal, közösségi közlekedési hangos bemondásokkal, vizuális feliratokkal.
Ilyen programok lesznek a fővárosban a közlekedési kultúra napján
2026-ban több napon át tartó programsorozattal készülnek a szervezők a közlekedési kultúra fejlődését célzó kezdeményezéshez. A BKK például május 11-én közös mozizással várja az érdeklődőket, az azt követő napokban pedig tematikus városi sétákon és bringázásokon mutatják meg, hogyan látják a munkatársai Budapest közlekedés- és városfejlesztését. A részletes programok itt olvashatók. A fővárosi közlekedők emellett részt vehetnek több helyszínen bringás reggeliken, tematikus sétákon és a Ludovika Fesztivál biztonságtechnikai bemutatóin is. A gyerekeket interaktív KRESZ-parkok és pályaorientációs napok szórakoztatják majd az Árkádban, az Olimpiai Parkban és Óbudán, miközben a felnőttek az Autotech Future kiállításon ismerkedhetnek a technikai újdonságokkal. A kapcsolódó programokról itt lehet bővebben tájékozódni.
145 éve ezen a napon született a helikopter feltalálója
Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atyja, a PKZ helikopter feltalálója 1881. május 11-én született Budapesten. Munkatársaival, Petróczy Istvánnal és Zurovetz Vilmosan közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ-helikopter néven vált ismertté. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla. Sőt, az amerikai légierő (USAF) védőszentjének, a szuperszonikus légi közlekedés atyjának, valamint a rakétatechnológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is őt tarják.
Egy másik repülőgép tervező is született ezen a napon
Lampich Árpád 1898-ban látta meg a napvilágot, ugyancsak Budapesten. A sikeres repülőgép-tervező már gépészmérnök hallgató korában, 1921-ben megalapította társaival a Műegyetemi Sportrepülő Egyesületet, amelynek keretén belül nyolc évig vezette a szerkesztési irodát és a kísérleti műhelyt. Itt építették első, L-1 típusú, 12 méteres fesztávú, könnyű faszerkezetes, kéthengeres motorral felszerelt gépüket, a világ első motoros vitorlázó repülőgépét - olvasható a Wikipédián.
Salvador Dali is májusi születésű
A katalán-spanyol festőművész 1904. május 11-én született. Ő a szürrealizmus legmeghatározóbb alakja, aki a tudatalatti és az álmok világát emelte a művészetbe. Meghökkentő, precíz technikájú alkotásai – mint az elfolyó órákat ábrázoló Az emlékezet állandósága – világhírnevet hoztak számára.
45 éve hunyt el reggae legismertebb képviselője
Bob Marley jamaicai énekes a reggae zene globális ikonja és a rasztafári kultúra legfőbb hirdetője volt. Zenéjével a társadalmi igazságosságot és az egyetemes szeretetet képviselte olyan dalokon keresztül, mint a Redemption Song. Élete csúcsán, 1977-ben malignus melanomát (bőrrákot) diagnosztizáltak nála, amely a lábujjáról indult ki. Vallási meggyőződése miatt elutasította az amputációt, így a betegség áttéteket képzett a szervezetében. 1981. május 11-én, mindössze 36 évesen hunyt el egy miami kórházban. Utolsó szavai fiához, Ziggyhez így szóltak: „A pénz nem vehet életet.”
4 helyszínen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-14:00 óra között pedig az Újpesti Ipari Parkban (1044. Budapest, Ipari park u. 10.)
Nyárias meleg lesz ma
A www.koponyeg.hu szerint hétfőn napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Zápor csak néhol fordulhat elő. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, délután már 24-29 fok valószínű.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre