Elképesztő videó terjed a neten, nem hiszed el, milyen állatot láttak a Balatonban

Szokatlan látvány fogadta a Balaton déli partján sétálókat. Balatonszéplak alsónál egy őz merészkedett egészen mélyen be a tóba, majd a sekély vízben ugrálva haladt előre.

A Balatonban tűnt fel az őzike Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A különleges jelenetet többen is megörökítették, a felvételek pedig felkerültek a Határtalanul a Magyar fiatalokért oldalára, ahol gyorsan nagy érdeklődést váltottak ki.

A videókon jól látszik, ahogy a riadt állat a Balaton vizében halad, szökellve. Sokan először azt hitték, az őz úszik, ám a felvételekből kiderül: a déli part sekély részein a víz helyenként csak bokáig vagy térdig érhetett, így az állat viszonylag könnyen tudott mozogni benne.

A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban az átlagosnál alacsonyabb, különösen a déli part mentén alakultak ki nagyobb kiterjedésű sekély szakaszok. Emiatt nem példa nélküli, hogy vadállatok is bemerészkednek a tóba. A helyiek szerint az őz vagy át akart kelni egy sekély részen, vagy egyszerűen a meleg elől próbált menedéket találni a vízben.

Nem ez volt azonban az egyetlen izgalmas pillanat. Egy másik videón már az látható, ahogy a Zamárdi közelében megriadt őz végül a nádas felé veszi az irányt, és sikeresen kijut a partra. A felvétel készítői szerint az állat láthatóan megijedt, de szerencsére nem esett baja.

Az interneten sokan megnézték a videót, az emberek többsége csodálkozik a ritka pillanaton: nem mindennap látni ugráló őzet a magyar tengerben.