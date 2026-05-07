RETRO RÁDIÓ

Elképesztő videó terjed a neten, nem hiszed el, milyen állatot láttak a Balatonban

Döbbenetes jelenetnek lehettek szemtanúi a parton sétálók: egy őz bukkant fel a sekély vízben Balatonszéplak alsónál és ugrálva haladt a tóban. A Balaton rendkívül alacsony vízállása miatt lehetséges ez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 15:15
Balaton vízállás őz

Szokatlan látvány fogadta a Balaton déli partján sétálókat. Balatonszéplak alsónál egy őz merészkedett egészen mélyen be a tóba, majd a sekély vízben ugrálva haladt előre. 

Balaton
A Balatonban  tűnt fel az őzike Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A különleges jelenetet többen is megörökítették, a felvételek pedig felkerültek a Határtalanul  a Magyar fiatalokért  oldalára, ahol gyorsan nagy érdeklődést váltottak ki.

A videókon jól látszik, ahogy a riadt állat a Balaton vizében  halad,  szökellve. Sokan először azt hitték, az őz úszik, ám a felvételekből kiderül: a déli part sekély részein a víz helyenként csak bokáig vagy térdig érhetett, így az állat viszonylag könnyen tudott mozogni benne.

A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban az átlagosnál alacsonyabb, különösen a déli part mentén alakultak ki nagyobb kiterjedésű sekély szakaszok. Emiatt nem példa nélküli, hogy vadállatok is bemerészkednek a tóba.  A helyiek  szerint az őz vagy át akart kelni egy sekély részen, vagy egyszerűen a meleg elől próbált menedéket találni a vízben.

Nem ez volt azonban az egyetlen izgalmas pillanat. Egy másik videón már az látható, ahogy a Zamárdi közelében megriadt őz végül a nádas felé veszi az irányt, és sikeresen kijut a partra. A felvétel készítői szerint az állat láthatóan megijedt, de szerencsére nem esett baja.

Az interneten sokan megnézték a videót, az emberek többsége csodálkozik a ritka pillanaton: nem mindennap látni ugráló őzet a magyar tengerben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu