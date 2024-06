Nem fogod elhinni, hogy milyen állat él a panelházak között!

Nem új, ráadásul egyre gyakoribb jelenség, hogy vadon élő állatok tűnnek fel ember lakta környezetben. A leggyakrabban a temetők környékén tűnnek fel, mert a sírkertek elég tágasak ahhoz, hogy akár nagyobb testű fajok számára is megfelelő területnek bizonyulnak. De vannak olyan emlősök is – gondoljunk csak a vaddisznókra, rókákra, borzokra vagy nyestekre - amelyek sokkal tovább merészkednek ennél.

Riadtan kereste a kiutat a panelházak közül a Komáromban eltévedt őzike Fotó: sziakomarom.sk

Az azonban egyáltalán nem hétköznapi, hogy egy amúgy eléggé félénk jószág, azaz egy őz tévedjen be az ember közvetlen életterébe, ráadásul egyenesen egy lakótelepre!

A napokban az egyik zárt Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés, miszerint a főváros XVI. kerületében, az egyik ottani társasház udvarán láttak egy őzet.

Komáromban néhány hete pedig szintén egy őz tévedt igencsak szokatlan környékre – számolt be róla a sziakomarom.sk nevű felvidéki portál.

A lap által közzétett felvételen jól látható, ahogy az állat riadtan szaladgál Észak-Komárom panelházai között és keresi a kiutat a betonrengetegből. Habár legelése közben az őz nagyobb területeket is bejárhat, nem jellemző, hogy bemenjen a városi zöldterületekre. Az őzbakok ugyanakkor gyakran kóborolnak, és akár több mint tíz kilométerre is eltávolodhatnak a születési helyüktől. Talán ebben az esetben is ez történhetett.

Az emberek egyre szélesítik életterük határait, ezt pedig az állatok természetes környezetének rovására teszik, vagyis egyre közelebb kerül egymáshoz ember és állat. Így a találkozás is egyre többször elkerülhetetlen.

Az is megfigyelhető, hogy a vadak megszokják az emberek látványát és közelségét, így egyre bátrabban be mernek menni a lakott területekre. Így volt ez korábban Budapesten vaddisznók esetében, de Tatabányán is volt olyan eset, amikor a röfik „tartották rettegésben” a környéken élőket – valószínűleg az emberi szemét által nyújtott remek élelemforrás miatt. Egy őztől nincs félnivalónk, viszont figyelnünk kell arra, hogy minél kevésbé zavarjuk meg. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy kutyáinkat tartsuk pórázon, az őzeket ugyanis előfordul, hogy kutyatámadás éri. Ezt érdemes akkor is észben tartani, ha erdei sétára visszük házi kedvencünket.

A videóra kattintva megnézheti, hogyan kereste a kiutat a lakótelepre tévedt komáromi őz!