Fél lábbal döntős a BL eddigi lúzere, a PSG tovább oktatja az angolokat

A Paris Saint-Germain került egy lépéssel közelebb a Bajnokok Ligája május 31-i, müncheni fináléjához, miután az elődöntő első meccsén Londonban győzött az Arsenal vendégeként. Lehet, hogy az "örökös BL-lúzer" PSG idén megtöri a jeget, miután 2011 óta a katari állam befektetési alapjából pénzelve még a döntőig is csak egyszer (2020, 0-1 a Bayern ellen) jutott el?

Dembélé a BL-elődöntő kezdetén már a 4. percben csendre intette a góljával (is) az Arsenal szurkolóit Fotó: AFP

A negyeddöntőben a címvédő Real Madridot kettős győzelemmel (3-0, 2-1) felülmúlt, de eltiltott és sérült kulcsemberei sorát nélkülöző Arsenal újabb feladata is keménynek ígérkezett. A vendég PSG az előző két körben már angol csapatokat búcsúztatott a BL-től: a nyolcaddöntőben a Szoboszlai Dominikkal felálló, azóta Premier League-bajnok Liverpoolt (0-1, 1-0 után tizenegyespárbajban), majd a négy közé jutásért az Aston Villát (a hazai 3-1 után idegenben idegtépő 3-2-es vereséggel).

BL-döntő küszöbére lépett a PSG

Most is a francia sztárcsapat kezdett jobban: Ousmane Dembélé már a 4. percben megszerezte a vezetést (0-1), majd Fabián Ruiz lőtt kapufát. A londoniak csak az első félidő végétől támadtak veszélyesen, de hol Donnarumma védte Martinelli és Trossard lövéseit, hol – amikor már ő is verve volt – hosszas VAR-vizsgálat után annulálták Merino (les)gólját. A násodik játékrész hajrája viszont újra a PSG-é volt: előbb Barcola lőtt ziccerből centikkel a bal kapufa mellé, aztán Ramos találta telibe a lécet.

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik.

A másik ág elődöntőjének első meccsén, szerdán (21:00) a Barcelona az Internazionalét fogadja.