27 évesen harmadszor küzd meg a rákkal Lily: „Ez balszerencse kérdése”

Egy fiatal nő, aki nyolc év alatt immár harmadszor kell megküzdenie a rákkal. A 27 éves Lily Jonesnál szeptemberben harmadik fokozatú rákot diagnosztizáltak.

Harmadszor küzd meg a rákkal egy fiatal nő / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A long eatoni rendezvényszervezőnél korábban, 18 éves korában, 2017-ben harmadik stádiumú Hodgkin-limfómát állapítottak meg, majd 2021-ben visszaesett a betegsége. Mindkét alkalommal az NHS-en keresztül ingyen kapott parókát.

Minden egyes nap hordtam őket. Rengeteget segítettek az önbizalmamon, és elhitették velem, hogy ki tudok menni az utcára. Ha paróka nélkül mész ki, egyértelmű, hogy nem vagy jól, és az emberek megbámulnak. Ez ijesztő lehet. Normális embernek éreztettek, nem csak valakinek, akinek rákja van

– mondta.

Legutóbbi diagnózisa azután született, hogy Ms Jones egy csomót fedezett fel.

Ez balszerencse kérdése. Négy év telt el minden egyes diagnózis között. Próbáltam pozitív maradni. Furcsa, szomorú módon tudom, mire számítsak

– mondta.

Lily harmadjára néz szembe a rákkal

Ms Jones átesett egy daganateltávolító műtéten (lumpektómián), és jelenleg további kemoterápiás kezelés alatt áll, amelyet sugárkezelés követ majd. Azonban az életkora miatt azt mondták neki, hogy már nem jogosult ingyenes parókára.

A végén nem számít, hány éves vagy. A haj elvesztése nagyon traumatikus élmény, különösen a nők számára. A haj fontos nekik. Nagyon sokat ad az önbizalomhoz. Az a gondolat, hogy paróka nélkül maradok, ijesztő volt, és újabb stresszt jelentett ahhoz képest, amit amúgy is átélsz. Sokan lehetnek odakint, akik azon gondolkodnak, hogyan tudnák előteremteni a pénzt a parókákra

– mondta.

Ms Jones ezért inkább adománygyűjtésbe kezdett két parókára, amelyekkel vöröses, gesztenyebarna hajszínét szeretné megidézni. Elmondása szerint ezek ára 2 000 (kb. 880 ezer forint) és 4 000 font ( kb. 1,7 millió forint) között mozog. Az egyiket a mindennapokra szánja, a másikat pedig a jövő júniusi esküvőjére. Már több mint 7 000 fontot gyűjtött össze, és vállalta, hogy az esetlegesen megmaradó összeget a eladományozza - olvasható a Derby Telegraphy oldalán.