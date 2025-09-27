Borzalmas tragédia: hét buddhista szerzetes vesztette életét a hegyek között

Borzalmas tragédia történt Srí Lanka szigetén szeptember 24-én. A szigetország hegyekkel körbevett, elszigetelt buddhista kolostorába haza térő buddhista szerzetesek szörnyű balesetet szenvedtek el.

A 13 szerzetes próbált visszatérni a hegyen elhelyezkedő, sűrű erdővel körbevett Na Uyana kolostorba. A kolostor nagyjából 150 szerzetesnek ad otthont a hegyek között, ezért egy sikló biztosítja az utazást a meredek hegy oldalán.

A sikló a hegy aljáról indul és egy drótkötél húzza fel az utasait. A hírek szerint 13 szerzetes utazott a siklóban, amikor elszakadt a drótkötél és elszabadult a közlekedési eszköz.

A borzalmas balesetben 7 buddhista szerzetes életét vesztette, 6 férfi pedig súlyosan megsérült. A túlélőket a Kurunegala kórházban kezelik. Az elhunyt szerzetesek közül hárman külföldiek voltak, egy orosz, egy román és egy indiai férfi vesztette életét a katasztrófában. Egy szemtanú leírja, mi történt rögtön a baleset után:

Néhány szerzetes berepült a dzsungelba, nagyon nehezen találtuk meg őket. Sokan holtan feküdtek ott, ahova estek.

A balesetet az okozhatta, hogy a sikló 6 ember befogadására volt képes, de helyette kétszer annyi súlyt kellett felhúznia a hegyre. A súly okozhatta a kötél elszakadását. A szemtanúk leírása alapján a sikló darabokra tört, az apró darabok beterítették a földet. A tragédia nagyon megrázta a közösséget és az egész országot is - írja a People.