Családi nyaralásból katasztrófa: lebénult az apuka egy egyszerű trükk miatt

Egy apuka bénult le teljesen egy családi nyaraláson, amikor egy szimpla trükköt szeretett volna kipróbálni az ibizai tengerparton.

David Hayes egy egyszerű trükk miatt bénult le (fotó: GoFundMe)

A 37 éves David Hayes több hetet is mesterséges kómában töltött, miután kettétörte a gerincét. A spanyol szigeten nyaralt családjával, amikor fejest ugrott a tengerbe - mit sem sejtve élete legrosszabb döntését hozva.

David lebénult, de felesége nem adja fel

Az orvosai elmondták, hogy az apuka sajnálatos módon élete hátralévő részében quadriplegikus lesz, amely azt jelenti, hogy véglegesen lebénult nyaktól lábujjakig. David a C5-ös csigolyát törte el, és a C4-6 közötti gerincvelő szakaszokat teljesen tönkretette.

A családi nyaralást felesége, Elly tervezte, aki most, a rák diagnózisa és sugárkezelése mellett nemcsak gyermekeit neveli, hanem férjének is segít majd.

Bár Davidet Spanyolországban megműtötték, és titán csontot ültettek be neki a nyakának stabilizálására, az apuka orvosai szerint nem fog tudni többet mozogni, mint a jelenlegi állapotában.

Felesége, Elly, akit már régen diagnosztizáltak mellrákkal, úgy hiszi, hogy a Torquay-i lakásuktól nem messze lévő kórház tud nekik segíteni. Ezért most pénzt gyűjtenek különleges kezelésekre.

David hihetetlenül fejlődik. Teljesen egyedül lélegzik, ami fantasztikus egy ilyen sérülés után. Már rágni és emészteni is tud rendes ételeket.

Az apuka nem csak gerincsérülést szenvedett, hanem a sok lenyelt sós víz miatt tüdeje is összeszűkült, és tüdőgyulladást kapott.

Most egy plymouthi kórházban van, ahol orvosai ismét elmondták, hogy nyaka alatt teljesen lebénult, de felesége nem adja fel, és több kezelést is megpróbál majd, hogy férje életminősége a lehető legjobb legyen - írja a Mirror.