„Véletlenszerűen éreztem a vattacukor illatát – a diagnózis egy rettenetes volt”

Egy apát agresszív és gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizáltak, miután furcsa tüneteket tapasztalt – véletlenszerűen megérezte a vattacukor illatát.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A 63 éves Steve Turnbullnál glioblastomát találtak, miután hónapokig furcsa szagokat érzett, hányingerrel küzdött, valamint látás- és egyensúlyproblémái voltak.

A kétgyermekes apa először 2024 újév után lett rosszul, amikor hirtelen hányni kezdett, miután megkóstolta a mártást. Néhány nappal később furcsa szagok csapták meg, köztük a vattacukor illata is.

Miután más tüneteket is észlelt, mint például egyensúlyzavar, fejfájás és járási nehézségek, egy 2024 júniusában elvégzett MRI-vizsgálat teniszlabda méretű agydaganatot tárt fel. Steve kiterjedt sugár- és kemoterápián esett át a daganat méretének csökkentése érdekében, és most a következő lépések meghatározásához egy újabb MRI-vizsgálat eredményére vár. Szeretné felhívni mások figyelmét az agydaganat első jeleinek számító szokatlan tünetekre.

Néhány nappal a mártásos incidens után elfújtam egy gyertyát, és furcsa vattacukor illat csapott meg. Aztán újra rosszul lettem. Látásproblémáim is voltak. Körülbelül akkoriban gasztroenterológushoz küldtek, de ők elutasították a problémát. Egyszerűen nem tudtuk, mi folyik itt. Az agresszív agydaganat diagnózisa rettenetes igazság volt. Ha a történetem segít valakinek abban, hogy vizsgálatot kérjen, ha valami nem stimmel, akkor már érdemes, hogy elmeséltem. Még azok a korai tünetek is, mint a furcsa szagok és a hirtelen rosszullét, most már másnak is értelmet nyerhetnek

- mondta Steve Turnbull.

A kétgyermekes apuka július 12-én műtéten esett át, ahol körülbelül egy asztaliteniszlabda méretű daganatot távolítottak el. Steve ezután 30 sugárterápiás kezelésen esett át, a temozolomiddal végzett kemoterápia mellett. Amikor a daganat progrediált, másodvonalbeli kemoterápiát (PCV) kezdett, amelyet 2025 júliusában fejezett be. Jelenleg egy kontroll MRI-vizsgálat eredményére vár, hogy kiderüljön, mik a következő lépések.

A kétgyermekes apuka adománygyűjtést indított, 1000 fontot (több mint 450 ezer forint) tűztek ki célul, és már több mint 1750 font (több mint 800 ezer forint) jött össze - írja a Mirror.