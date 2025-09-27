"Egy apró változást vettem észre a babám viselkedésében, órákkal később meghalt"

Egy család világa pillanatok alatt összeomlott, amikor kisbabájuk, Archie, mindössze három és fél hónaposan meghalt.

Az orvosok szerint a baba teljesen egészséges volt, majd pillantok alatt megtörtént a tragédia. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Pillanatok alatt elhunyt az orvosok szerint teljesen egészséges baba

Emily és George Oliver gyermekének élete a bölcsőhalál, vagyis a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS) miatt ért véget, ez az egy év alatti csecsemők megmagyarázhatatlan és váratlan halála, amely leggyakrabban alvás közben következik be. Csak az Egyesült Királyságban évente körülbelül 200 baba veszti életét SIDS következtében.

Az édesanya elmondása szerint kisfiuk jó súllyal született, 3770 grammal.

Természetes úton szültem, minden rendben ment, és onnantól kezdve egyszerűen imádnivaló baba volt. Bella, a lányunk, körülbelül 18 hónapos volt, amikor a kisöccse megszületett. Eleinte kicsit féltékeny volt, de rajongásig szerette. Azt mondta rá, hogy "az ő kisbabája", és imádta ölelgetni, etetni, pelenkázni

- tette hozzá Emily.

Eleinte semmi szokatlant nem vettek észre a kis Archie-n, csupán egy kicsit köhögött, ami nem múlt el hetekig. Mindezek ellenére orvosuk sem aggódott.

Londonban élünk, de van egy kis házikónk Norfolkban, közel a családunkhoz. Tavaly júniusban felmentünk oda a húgom születésnapjára, utána pedig benéztünk George szüleihez. Akkor mondtam nekik, hogy Archie aznap egy kicsit csendesebb volt, nem a megszokott vidám formáját hozta, és nem volt annyira éhes sem, mint máskor

- emlékezett vissza az édesanya.

Este fél nyolc körül értek haza, ezt követően George lefektette Bellát, Emily pedig megetette kisfiát, majd kiságyba rakta, ahol a szokásosnál gyorsabban elaludt.

Az első hat hónapban a babák éjjel is szoktak enni, ezért Archie-val egy szobában aludtam... Hajnali 2 körül arra ébredtem, hogy hirtelen hatalmas félelem fog el, olyan érzés, amikor az ember hirtelen felriad. Odahajoltam, hogy ránézzek a fiamra, és éreztem, hogy nagyon hideg. Felkaptam, átrohantam George-hoz, és sikítottam: "Archie meghalt!"

Míg a szülők azon gondolkoztak, mitévők legyenek, Bella elkezdett sírni, végül hívták a segélyhívót, akik szigorú utasításokat adtak nekik az újraélesztéshez.

George és én felváltva csináltuk a mellkaskompressziót, én jól indítottam, de aztán kiborultam, sírtam, sikítoztam, és elvesztettem a fókuszt. A mentők nagyon gyorsan kiértek. Az ember csak arra vágyik ilyenkor, hogy a szakemberek átvegyék, mert azt hiszi, ők biztos visszahozzák a gyereket. Volt is pár pillanatnyi remény, amikor Archie mellkasa megemelkedett, és azt hittük, újra lélegezni kezd, de aztán rájöttünk, hogy mégsem.

A kis szobában zsúfolódva minden érzelem egyszerre tört elő a szülőkből. Végül hajnali 4 körül ért be a mentő a kórházba Archieval, akit rengeteg életfenntartó gépre kötöttek.

Két orvos leült mellém egy ablak nélküli szobában. George akkor még Bellával maradt, így egyedül voltam egy nővérrel. Az orvosok azt mondták, hogy órák óta próbálják, de semmi életjelet nem kaptak. Megkérdezték, hozzájárulok-e, hogy lekapcsolják a gépeket, igent mondtam. George később beért, és kaptunk egy kis dobozt Archie hajtincsével, a lábnyomatával. El kellett búcsúznunk, de én nem tudtam elfogadni, hogy meghalt.

A család reggel 8-kor hagyta e a kórházat, de kisfiuk nélkül. Az első napokban óriási bűntudat gyötörte őket, nem tudták még, mi okozta a gyermek halálát, és azt sem tudták, hogy voltak-e jelek, amiket nem vettek észre.

Később tudtuk meg, hogy Archie bölcsőhalál miatt halt meg. Egyszerűen felfoghatatlan, hiszen azt mondták, teljesen egészséges kisfiunk van.

A tragédiát követően a házaspár létrehozta a The Baby Loss Club nevű közösséget, amely egyfajta segítségpontként szolgál azoknak, akik elveszítették gyermeküket. Az ügy mellé állt Archie keresztapja, Joshua Patterson is, aki nemrégiben Guinness-rekordot döntött azzal, hogy lefutott egy maratont egy bolíviai vulkánon, hogy pénzt gyűjtsön a kezdeményezés számára - írta a Mirror.